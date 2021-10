Cochabamba mandó en el nacional de bicimontaña

Escucha esta nota aquí

La representación de Cochabamba ganó el pasado fin de semana el campeonato nacional de bicimontaña cross country que se realizó en Oruro. Participaron de esta cita deportiva 288 ciclistas de todo el país, excepto de Pando.

Hubo varias categorías habilitadas: desde Sub-15 hasta Master, tanto en damas como en varones. La Sub-23 otorgó dos plazas (a los ganadores) para los I Juegos Panamericanos Junior que se desarrollarán en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre de este año.

La carrera se llevó adelante en los alrededores de la Virgen del Socavón, donde los ciclistas tuvieron que cumplir con sus respectivos recorridos.

Los varones recorrieron un trayecto de 22,5 kilómetros (cinco vueltas al circuito) y las damas, 180 km (cuatro vueltas).

La delegación ganadora acumuló 6 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. El podio lo completaron: Tarija y Chuquisaca. El resto del medallero quedó de la siguiente manera: Santa Cruz, Oruro, Potosí, La Paz y Beni.

Los cochabambinos Ronald Coca y Miriam Muñoz (bicimontaña) consiguieron en este campeonato la clasificación para unirse al seleccionado nacional de ciclismo que participará en los Panamericanos.

Ambos pedalistas se sumarán a Santiago Valda, María Enríquez (ambos en BMX), José Manuel Aramayo y Abigail Sarabia (ruta), que también forman parte del equipo boliviano.

Santa Cruz terminó cuarto

Valentín Paz, presidente del equipo cruceño que participó en el nacional de bicimontaña, destacó el rendimiento del seleccionado oriental ya que lograron un cuarto puesto en un reducto difícil y ante duros rivales.

Los medallistas cruceños fueron:



1. Erwin Morales Barrero

Medalla de oro

Categoría sub 17 varones



2. Dulce Lucia Alvarez López

Medalla de oro

Categoría sub 17 damas



3. Carlos Torrico

Medalla bronce

Categoría Máster D2



4. Santiago Plata

Medalla de Plata

Categoría máster B2



5. Leidy Amurrio Barrientos

Medalla de plata

Categoría máster A damas



6. Maria José Vaca Coimbra

Medalla de plata

Categoría sub 23 Damas







