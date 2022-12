COI valora regreso de deportistas rusos y bielorrusos en competiciones en Asia

El Comité Olímpico Internacional (COI) planea una progresiva reincorporación de los deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones deportivas internacionales, que podría empezar por las que tengan lugar en Asia, anunció este viernes este organismo sin poner plazos.



Por el momento no se trata más que de ideas debatidas en la 11ª Cumbre Olímpica, que congregó este viernes por la mañana en Lausana a la organización olímpica y representantes de las federaciones internacionales, deportistas y comités olímpicos nacionales y continentales.



Pero, mientras que el miércoles el COI decía querer "explorar maneras" de recuperar en el seno del deporte mundial a rusos y bielorrusos, sancionados desde la invasión rusa de Ucrania, el Comité Olímpico de Asia (OCA) dio un paso más al ofrecer este viernes un modo de "facilitar su participación" en las competiciones organizadas en Asia "bajo su autoridad", según la declaración final de la Cumbre Olímpica.



Desde finales de febrero, la instancia olímpica repite que la prohibición de los deportistas no es una "sanción" porque no tienen ninguna responsabilidad directa en la invasión, sino una "medida de protección" de las competiciones y de su propia seguridad, tomada "con pesar" y contraria a sus valores de universalidad del deporte.



No obstante, según la OCA, "en el continente asiático", donde el conflicto en Ucrania moviliza a muchos menos gobiernos y opinión pública que en Europa, "las razones para estas medidas de protección ya no existen".



El COI no ha decidido nada por el momento, salvo someter esta iniciativa a próximas consultas con sus miembros y los representantes de los deportistas, federaciones internacionales y comités nacionales olímpicos.



Pero, incluso en la propia cumbre de este viernes, representantes de las federaciones internacionales "aplaudieron" la propuesta de la OCA y consideraron que "ya no debería haber una solución única" en lo referente a la participación de los deportistas rusos y bielorrusos: si el COI siguiera esta línea de actuación, correspondería a "cada federación internacional evaluar cuidadosamente si, para su deporte, siguen existiendo las razones para estas medidas de protección".



A un año y medio de los Juegos Olímpicos de París-2024, el mundo olímpico sabe que el tiempo ya corre en contra de los rusos y bielorrusos. El proceso de clasificación sigue calendarios y procedimientos diferentes en cada disciplina.



Por contra, los participantes de la Cumbre Olímpica reafirmaron las "sanciones" tomadas contra las autoridades rusas y bielorrusas por violar la tregua olímpica: ninguna competición internacional en su territorio, ni himno o bandera de sus representantes hasta nueva orden.