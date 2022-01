Collins y Barty jugarán la final femenina en el Abierto de Australia

Escucha esta nota aquí

Danielle Collins, N.30 del mundo, se clasificó este jueves en el Abierto de Australia a su primera final de Grand Slam al derrotar a la polaca Iga Swiatek (9ª) 6-4, 6-1, y se enfrentará en el partido por el título a la N.1 Ashleigh Barty.

La estadounidense de 28 años se hizo un nombre en el tenis al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia en 2019, en su primera participación.

"No podría estar más feliz. El camino no fue fácil, tantos años de trabajo... ¡Esto no sucede así como así!", afirmó la estadounidense, que el lunes formará parte por primera vez del top-10 mundial.

"Así que es realmente una locura estar aquí, especialmente después de los problemas de salud que he vivido", añadió aludiendo a la endometriosis que tanto le hizo sufrir y por la que fue operada el año pasado.

Por su parte, Ashleigh Barty se clasificó a su primera final del Abierto de Australia tras derrotar en 62 minutos a la estadounidense Madison Keys (51ª) 6-1, 6-3.

La australiana de 25 años, poseedora de dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021), tratará el sábado de conquistar en 'casa' su Grand Slam.

"Sinceramente es increíble. Estoy feliz de jugar mi mejor tenis aquí", declaró Barty, quien se aseguró conservar su puesto en la cumbre de la jerarquía mundial el lunes.

"La bola era un poco más lenta esta tarde, más pesada en la raqueta. Simplemente intenté correr y adaptarme, devolver todas las bolas que pudiese y poner a Maddie bajo presión en su servicio", explicó.

Barty se convirtió este jueves en la primera tenista australiana en alcanzar la final en Melbourne desde Wendy Turnbull en 1980.

La estrella local había alcanzado las semifinales en Melbourne en 2020 y perdido en cuartos en 2021.