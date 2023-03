Comités olímpicos africanos a favor de la presencia de deportistas rusos en Juegos de París-2024

Los comités olímpicos africanos se pronunciaron a favor de la participación de los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de 2024 de París, en el marco del comité ejecutivo de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos de África (ACNOA), en Mauritania, anunciaron este sábado.



"Los miembros se pronunciaron por unanimidad a favor de la participación de los deportistas rusos y bielorrusos en todas las competiciones internacionales", indicó la ACNOA en un comunicado.



En el texto, la ACNOA aboga por "permitir a los deportistas rusos y bielorrusos participar de forma completamente neutral, sin ningún signo identitario, en los Juegos Olímpicos de París-2024", prosigue el texto.



Los comités olímpicos africanos se alinean así con la posición del Comité Olímpico Internacional (COI) y se unen al Consejo Olímpico de Asia (COA), que propuso a finales de enero integrar a esos deportistas en sus competiciones regionales, como los Juegos Asiáticos, expresando su apoyo a la postura del COI.



La instancia olímpica esbozó a finales de enero una hoja de ruta para reintegrar a rusos y bielorrusos, excluidos del deporte mundial desde la invasión de Ucrania, bajo bandera neutral, a condición de que no hayan "apoyado activamente la guerra en Ucrania".



"Ningún deportista debería verse privado de la competición sobre la única base de su pasaporte", había asegurado el ejecutivo del COI.



De la misma opinión es la ACNOA, que dio su acuerdo para reafirmar que la política "no puede poner presión sobre el deporte y retirar a éste todos sus valores de nobleza que giran en torno a la paz, la unidad y la solidaridad".



"Los deportistas no deben en ningún caso pagar el pesado tributo de un conflicto, sea cual sea y esté donde esté", indica el comunicado.



Pero la propuesto del COI para reintegrar a rusos y bielorrusos está lejos de suscitar la unanimidad.



En una carta conjunta, fruto de una conferencia organizada el 11 de febrero entre ministros de Deportes de una treintena de países, entre ellos Francia, Reino Unido, Suecia, Polonia, Estados Unidos y Canadá, una coalición de países pidió al COI "aclaraciones" sobre la neutralidad exigida a los deportistas rusos y bielorrusos para su participación en París-2024.



Ucrania se opone radicalmente a una eventual presencia de deportistas rusos y bielorrusos en París, ni siquiera bajo bandera neutral, e incluso amenazó con boicotear la competición.