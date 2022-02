Compañeras de nadadora transgénero en EEUU tratan de impedir que compita con mujeres

Escucha esta nota aquí

Un grupo de compañeras de equipo de la nadadora transgénero Lia Thomas instaron este jueves a las autoridades deportivas universitarias de Estados Unidos a seguir las nuevas reglas de USA Swimming que podrían impedirle competir en los próximos campeonatos.

En una carta enviada a la Universidad de Pensilvania y la Ivy League por la exnadadora olímpica Nancy Hogshead-Makar, las 16 nadadoras de la Universidad de Pensilvania argumentan que a Thomas no se le debe permitir participar en competencias femeninas.

Thomas ha dominado la natación femenina universitaria de Estados Unidos recientemente como estudiante atleta en esa universidad, donde hace solo unos años compitió como hombre.

Su caso ha dividido la opinión pública: algunos argumentan que tiene una ventaja fisiológica injusta, mientras que otros dicen que se le debe permitir competir libremente como mujer.

El martes, el organismo rector de la natación en Estados Unidos, USA Swimming, dio a conocer nuevas pautas que incluyen un umbral más estricto para la testosterona.

Las nuevas pautas no mencionaron explícitamente a Thomas, pero se consideró que le dificultaban competir en encuentros importantes como la Ivy League y los campeonatos de la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado.

Aunque algunos miembros del equipo de natación de la Universidad de Pensilvania expresaron su apoyo al derecho de Thomas a competir en un comunicado el martes, una parte del equipo dijo el jueves que no se le debería permitir competir en competencias femeninas.

Los nombres de las 16 nadadoras no se incluyeron en la carta enviada por Hogshead-Makar, directora ejecutiva de Champion Women, una organización sin fines de lucro que brinda defensa legal para niñas y mujeres.

Las nadadoras argumentaron que si bien apoyaban la identidad de género de Thomas, "la biología del sexo es un tema separado de la identidad de género de alguien" en el deporte.

"Biológicamente, Lia tiene una ventaja injusta sobre la competencia en la categoría femenina", decía la carta, apuntando que la clasificación de Thomas escaló del puesto 462 como nadador hombre al primer lugar como mujer.

Las nadadoras agregaron que les habían advertido que serían expulsadas del equipo si hablaban en contra de Thomas.

"Apoyamos la salud mental de Lia y le pedimos a Penn y a la Ivy League que también apoyen la nuestra", añade la carta.

