Conor McGregor y Dustin Poirier se enfrentan este sábado por segunda vez en su carrera

Las Artes Marciales Mixtas se paralizarán este sábado (23:00, hora de Bolivia) con el combate estelar del UFC 257 entre la estrella más mediática de la compañía, el irlandés Conor McGregor, con un veterano de la empresa (cumple su pelea número 25 en ella) que siempre da espectáculo, el estadounidense Dustin Poirier.

Poirier llega por delante en los rankings es la única similitud que tienen ambos combates. Tendrá lugar en el Etihad Arena, en la Isla de la Pelea de Abu Dabi.

La pelea será a cinco asaltos, reeditando una pelea de peso pluma del 2014. Aquella vez, McGregor destruyó al norteamericano en menos de tres minutos.

'The Notorious' vuelve al octágono luego de más de un año. En enero del año pasado, el luchador de 32 años venció en 40 segundos a Donald Cerrone y uno meses después anunció su retiro, que finalmente no se concretó.

Por su parte, Dustin Poirier viene de vencer a Dan Hooker el pasado 27 de junio, por decisión unánime. Las únicas dos peleas que ha perdido The Diamond son la mencionada ante McGregor y un combate ante Khalib Numagomedov, en septiembre de 2019.

Esta vez lucharan en la categoría de peso ligero, pero no habrá título en juego. El evento tendrá además 13 combates, entre las primeras preliminares, las preliminares y las estelares. El otro combate estelar, además de McGregor vs. Poirier, será el de Dan Hooker vs. Michael Chandler, también en peso ligero.





