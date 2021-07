Conozca las diez curiosidades de Tokio 2020

Escucha esta nota aquí

Después de un año de espera por la pandemia, el evento deportivo más importante del planeta se inauguró este viernes en el estadio Olímpico de Tokio. Estas son las olimpiadas más caóticas de la historia, ya que se tuvieron que reprogramar por el Covid-19, se juega sin público y los atletas deben enfrentar a los adversarios deportivos y superar la latente amenaza del coronavirus.

EL DEBER les deja diez curiosidades de los Juegos Olímpicos que se prolongarán hasta el 8 de agosto para los japoneses (9 de agosto para los sudamericanos, por la diferencia horaria).





1.- Camas de cartón.

Las camas ecológicas de cartón causan furor. Los atletas las exponen en sus redes sociales. “La famosa cama de cartón, literal. Cartón, cartón… increíble”, dijo el boliviano Hugo Dellien al momento de compartir un video del interior de su habitación en sus cuentas oficiales.



2.- Regalo lujoso

Un Galaxy S21 G5, edición especial conmemorativa a los Juegos Olímpicos, fue uno de los regalos lujosos que recibieron los atletas al momento de ingresar a la Villa Olímpica. No solo tiene inscrito los anillos olímpicos, sino que estos no están a la venta. Samsung, patrocinador de los JJOO entregó los celulares solo a deportistas y no así a entrenadores, ni dirigentes.



3.- Antorcha con forma de flor de cerezo

La antorcha olímpica de Tokio 2020 se inspiró en la forma de sakura, o flor de cerezo, una flor delicada muy estimada por los japoneses y su relevo duró 121 días, desde el 25 de marzo hasta este 23 de julio.



4.- Medallas ecológicas

Cerca de 5.000 medallas se realizaron a partir del reciclaje de teléfonos móviles viejos o pequeños aparatos electrónicos. Durante dos años se recolectaron 78.985 toneladas de dispositivos electrónicos. También se utilizó 32 kilos de oro, 3.500 kilos de plata y 2.200 kilos de bronce.



5.- Podios de material reciclado

Para la construcción de los podios de las ceremonias de entregas de medallas se recogieron 24.5 toneladas de plástico usado.



6.- Competencias sin públicos y bajo la sombra del Covid-19

Cerca de 11.000 atletas participan de las olimpiadas. Como los Juegos Olímpicos son competencias masivas, suponen un reto ante la actual situación de la pandemia. Por lo tanto, se han dispuesto medidas sanitarias estrictas como las de no permitir asistencia de público a las competencias.

7.- Una gimnasta es la medallista más longeva

La húngaroisraelí, Agnes Keleti, cinco veces ganadora del oro Olímpico, es la campeona Olímpica viva más longeva del mundo. El 9 de enero de este 2021 cumplió 100 años.

8.- Alimentos de todo el mundo

“Lo difícil con este comedor es no comer mucho”, dijo la nadadora Karen Tórrez, en una entrevista brindada al Comité Olímpico Boliviano (COB). La Villa Olímpica cuenta con un comedor en el que pueden encontrar desde comida típica japonesa, pastas de todos los tipos, vegetariana, vegana, entre otros platos que los atletas podrán degustar.

9.- Enfermera y boxeadora

La japonesa Arisa Tsubata fue una de las protagonistas de la ceremonia al correr sola y representar a quienes tuvieron que adecuar su preparación en casa para los Juegos. La boxeadora representó en la ceremonia inaugural la lucha contra el coronavirus: ya que es deportista, enfermera, e incluso, compartió su entrenamiento personal con su trabajo en el hospital.

10.- El pitazo final será a las 11:30 hora de Bolivia

La última final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será la de waterpolo masculino, que se jugará el 8 de agosto a las 16:30 hora local (11:30 del 9 de agosto en Bolivia).