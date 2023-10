Conrrado Moscoso: “Venía buscando el oro hace ocho años”

¡No se cambia por nadie! Conrrado Moscoso se impuso este martes en la “final boliviana” de ráquetbol en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, tras derrotar al cruceño Carlos Keller.



Moscoso fue ampliamente superior y ganó la medalla de oro luego de vencer en tres sets.



El chuquisaqueño, y actual número uno del mundo en su disciplina, no ocultó su felicidad por este importante logro.



“Fue una final muy dura. Venía buscando la medalla de oro hace más de ocho años, es una revancha conmigo mismo. A veces cuesta manejar las emociones y las frustraciones, pero supe reponerme. Estamos haciendo un gran papel”, señaló Moscoso.



“En esta modalidad se deben aprovechar todas las oportunidades. Hay que jugar al máximo cada punto y eso hice en primer set, luego Carlos (Keller) despertó y todo fue más parejo”, dijo en relación al desarrollo del partido.



Finalmente, Moscoso elogió el juego de Keller, y aseguró que está en un nivel muy alto.



“Carlos es una ‘bestia’ (se ríe). No me sorprenden las grandes jugadas que realiza, parece que no va a llegar, pero termina metiendo puntos increíbles”, concluyó.