CRE le arrebató el invicto Córdova en Potosí en la Liga Nacional de Futsal

La décima jornada se disputará desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de septiembre. En el primer día jugarán por el grupo A, Concepción vs. Deportivo Amistad (21.10, en el Ciudad de Potosí); el viernes 20, CRE vs. San Martín (21.10, Jhon Píctor Blanco) y Petrolero vs. Córdova (21.10, Margoth Quevedo); mientras que el sábado 21, Nantes vs. La Prensa (21.10, Los Chapacos).