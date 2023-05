Denver barre a los Lakers de LeBron y jugará sus primeras Finales

LeBron James logró 40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias sin descansar un solo minuto en un desesperado intento por seguir en la lucha por las undécimas Finales de su carrera.



Una vez clausurada su vigésima temporada en la NBA, 'King James' sembró dudas sobre su futuro y, según medios estadounidenses, estaría incluso considerando la retirada.



"Ya veremos qué pasa de ahora en adelante. No lo sé. Tengo mucho que pensar, para ser honesto. Tengo mucho que pensar. Para mí, personalmente, seguir adelante con el basquet, tengo mucho en lo que pensar", declaró James en un críptico mensaje en la rueda de prensa.



Posteriormente, un reportero de la cadena ESPN informó que James, que aspiraba a luchar por su quinto anillo, le dijo que considera no jugar el próximo año.



El alero, de 38 años, tiene dos temporadas más de contrato con los Lakers y siempre ha expresado su objetivo de seguir jugando hasta la llegada de su hijo Bronny a la liga, prevista para 2024.



El lunes, James dispuso del último tiro para empatar el partido pero su atropellada entrada a canasta fue contenida por la defensa de Denver y su forzado lanzamiento salió fuera para frustración de los 20.000 aficionados angelinos.



Los Nuggets de Nikola Jokic, que perdían por 15 puntos al descanso, culminaron la barrida y jugarán las Finales contra los Miami Heat o los Boston Celtics.



Los Heat, que tienen una ventaja de 3-0, también pueden sellar su clasificación en el cuarto partido, el martes en Miami.



- Un Jokic colosal -

Los Lakers, que fueron una de las sorpresas de estos playoffs, tenían por delante la misión casi imposible de levantar una desventaja de 3-0, una gesta que ningún equipo logró en la historia.



LeBron trató de rebelarse ante una eliminación anunciada y el lunes salió dispuesto a lograr al menos una victoria que salvase el honor de los Lakers, la franquicia más laureada de la NBA con los Celtics.



El alero firmó una primera mitad estratosférica con 31 puntos, su récord en un partido de playoffs, pero su cruzada se estrelló contra otra espectacular actuación coral de los Nuggets, el mejor equipo del Oeste en la fase regular.



"Nosotros no nos rendimos. Llevo cinco años y ni cuando éramos malos o buenos, nunca nos rendimos y eso es lo que pasó hoy", subrayó Jokic, doble ganador del premio MVP de la NBA.



El serbio logró su octavo triple doble de estos playoffs con 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias y el canadiense Jamal Murray aportó otros 25 tantos y 5 asistencias.



De esta forma Jokic, elegido MVP de esta serie, se hizo con el récord de triple dobles en una misma postemporada, que poseía el mítico Wilt Chamberlain con sus siete de 1967.



El serbio promedió un triple doble por segunda eliminatoria seguida y lideró a los Nuggets hasta romper su barrera maldita de la final del Oeste.



En su casi medio siglo de historia, Denver se había estrellado en esa instancia en cuatro ocasiones, las tres últimas contra los Lakers (1985, 2009 y 2020), y es uno de los 11 equipos que no tienen un campeonato en su vitrina.



- Un amargo final -

El juego arrancó de cara para los Lakers gracias a unos acertados ajustes en el quinteto inicial y la voluntad férrea de LeBron James de comenzar una histórica remontada.



El alero, que falló sus 13 primeros intentos de triple en la serie, encontró la inspiración y clavó sus cuatro lanzamientos del primer cuarto.



Con dos tiros libres, James llegó a su récord anotador en una primera parte de playoffs con 31 puntos (11/13). En ninguno de los tres partidos anteriores había alcanzado en total la treintena de puntos.



Los Lakers se fueron al vestuario con una máxima ventaja de 15 puntos (73-58) que se les escapó de las manos nada más comenzar la segunda mitad en una avalancha ofensiva de Denver.



Mientras el ataque de Lakers se ahogaba si no pasaba por James, Jokic se reactivó y todos los jugadores de los Nuggets colaboraron en un demoledor tercer cuarto que cerraron con un parcial de 36-16.



Los Lakers se jugaron la temporada en un último cuarto, que arrancaron cinco puntos por detrás.



Tras cuatro tiros libres de Anthony Davis, el juego llegó con empate a 111 a un último minuto de infarto, en el que Jokic adelantó a los Nuggets y LeBron falló el último intento de los Lakers por forzar la prórroga.



Esta contundente eliminación pone un agrio final a la resurrección de los Lakers, que en febrero estaban fuera de los plazas de playoffs y acabaron sacando el boleto y eliminando contra pronóstico a los Grizzlies y los Warriors, vigentes campeones.