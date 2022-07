Djokovic duda de su presencia en el US Open

Ganador de Wimbledon el domingo, Novak Djokovic se mostró dubitativo en cuanto a su presencia en el US Open a finales de agosto al seguir negándose a vacunarse contra el covid-19, pero aseguró que no pierde la esperanza de poder viajar a Estados Unidos, "aunque no queda mucho tiempo".



Tras ser aclamado por miles de personas en Belgrado al regresar a su país, el tenista de 33 años, declaró que "en estos momentos no puedo viajar a Estados Unidos" por su negativa a vacunarse.

"Espero noticias positivas (...), pero no queda mucho tiempo, no lo sé, la esperanza es lo último que se pierde", declaró ante las cámaras de la televisión serbia (RTS).

Como ya le sucediera en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, Djokovic podría quedarse sin poder disputar el último 'grande' de la temporada a partir del 29 de agosto en Nueva York.

"Me gustaría jugarlo, pero si no puede ser, no será el final del mundo, ni el primer Grand Slam al que tengo que renunciar", añadió Djokovic, que aseguró que su prioridad es "seguir en buena forma física y mental, ya que así podrá jugar durante más tiempo y ya se presentarán nuevas ocasiones" de disputar estos torneos.

Sobre la hierba londinense, Djokovic conquistó su 21º torneo del Grand Slam y se coloca a uno solo del récord del español Rafael Nadal, aunque eso no ha evitado que caiga a la 7ª plaza de la clasificación ATP, dado que Wimbledon no distribuyó puntos como respuesta de los circuitos profesionales ATP y WTA a la decisión del All England Club de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania.

