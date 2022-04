El Campeonato Nacional de Karting 2022 comienza este fin de semana

Escucha esta nota aquí

La bandera a cuadros del Campeonato Nacional de Karting 2022 se levantará este fin de semana en Potosí. La primera fecha se disputará este fin de semana en el circuito Ramiro Aguirre Menacho, con la participación de 53 pilotos.

Las categorías abiertas son Baby Kart, Infantil 6.5, F200 Súper, F200 Sénior Máster, Junior Vortex, 125 Máster y 125 Profesional. Este sábado se correrán dos mangas y el domingo otras dos.

“Estamos empezando con altas expectativas. El año pasado se terminó bastante bien. El karting en Bolivia está creciendo bastante y queremos que este año siga igual”, dijo Orlando Careaga Campos, presidente de la Comisión Nacional de Karting (CNK).

Para este año se aprobaron seis fechas nacionales y se tiene previsto correr en Potosí, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Sucre y La Paz, pero hasta el momento solo Potosí, Santa Cruz y Sucre están plenamente confirmadas, las otras tres sedes deben poner a punto sus circuitos.

“Estamos viendo mucho este año el estado de las pistas. La Paz, Cochabamba y Tarija no están en condiciones como para recibir una fecha nacional. Son pistas antiguas de más de 20 años y se les tiene que hacer un mantenimiento de un recapado, están llenas de huecos, las malezas se entraron a las pistas, no se puede hacer una línea de competencia, ese es el motivo por el que no están en condiciones”, explicó Careaga.

