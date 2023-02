El COI denuncia las amenazas ucranianas de boicot a Juegos Olímpicos 2024

Las amenazas ucranianas de boicotear los JJ.00. de 2024 en París si participan en ellos deportistas rusos o bielorrusos "van contra los principios del movimiento olímpico", afirma el presidente del COI, Thomas Bach, en un correo revelado este jueves por el Comité Olímpico Ucraniano.



En esa respuesta, con fecha de 31 de enero, a los múltiples llamados de Kiev a excluir a los representantes de los dos países, incluso bajo bandera neutral, Thomas Bach asegura también que las "presiones" ucranianas son percibidas como "sumamente desafortunadas" por "la amplia mayoría" de los diferentes actores olímpicos, desde los comités nacionales a las federaciones internacionales.



"A ese respecto, el CNO de Ucrania no goza desde luego del apoyo o de la solidaridad de la gran mayoría de las partes interesadas en el movimiento olímpico. Y como demostró la historia, los precedentes boicots no alcanzaron sus objetivos políticos y sólo sirvieron para castigar a los deportistas" en los países aludidos, prosigue Thomas Bach, quien se vio privado de la defensa de su título olímpico en florete por equipos por el boicot alemán de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú.



El dirigente recuerda además que todo boicot deportivo "es una violación de la Carta Olímpica", sin por ello evocar sanciones de forma explícita, mientras que Corea del Norte fue privada por el COI de los Juegos-2022 de Pekín por no haber enviado un equipo a los de Tokio en 2021.



Por último, Thomas Bach asegura que la participación bajo bandera neutral de deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos-2024 "ni siquiera ha sido discutida en términos concretos", calificando así de "prematuros" los esfuerzos de Kiev para impedirlo.



Detrás de Ucrania se organiza progresivamente un frente hostil a la presencia rusa en la cita olímpica de París, aunque apenas un puñado de Estados consideran el boicot.



El ministro polaco de Deportes Kamil Bortniczuk dijo a comienzos de febrero que espera que una cuarentena de países se opongan a una participación de rusos y bielorrusos, durante una videoconferencia el viernes sobre ese asunto.