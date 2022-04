El exfutbolista Arjen Robben destacó en su primera maratón en Rotterdam

Escucha esta nota aquí

Según la página web Runnes’s World, “después de colgar las chuteras la temporada pasada en el Groningem neerlandés, el club de sus inicios, el futbolista internacional Arjen Robben ha encontrado una nueva pasión: el running.

Y su pasado como deportista de élite le ha ayudado a encontrar la forma física para terminar su primera maratón. Ocurrió este domingo en Rotterdam, uno de los circuitos más rápidos del mundo, donde terminó la carrera de 42.195 metros en un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 40 segundos, en la posición 1.369.

Robben llegó a meta, pero consciente de que su capacidad era para más, porque a principios de marzo ya corrió la Media Maratón de Haren en un gran tiempo de 1h20:37 que presagiaba un registro bastante mejor en la carrera larga.

"Me di cuenta muy rápido de que realmente no era mi día. En un momento tuve que salir a caminar porque tenía calambres, y después tienes que empezar de nuevo. Tras 30 kilómetros, ya no se disfruta, es un infierno. Piensas que nunca volverás a hacer, pero ya que has empezado...pero sí, tal vez lo haremos una vez más", explicó a la televisión pública NOS.

El exfutbolista de PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid o Bayern de Munich, de 38 años, y subcampeón mundial tras perder la final con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 preparó el desafió junto a Erben Wennemars, expatinador de velocidad sobre hielo con dos medallas olímpicas en Turín 2006, que ya retirado a sus 44 años, empezó a correr maratones en 2010 y ya lleva una veintena. Después de enseñarle el camino físicamente, los dos llegaron a la vez a la meta.

Runner's World en Países Bajos cuenta que a pesar de las numerosas lesiones y operaciones de menisco y cruzado que sufrió durante su carrera, Robben mantiene el tono físico de cuando era futbolista, y en el último año por fin pudo cumplir su deseo de esquiar en Austria y de nadar una carrera solidaria de 8 kilómetros.

Lea también Wilstermann Wilstermann rescinde con DT y afronta una huelga de jugadores Miguel Ponce ya no es el entrenador del equipo. Sergio Migliaccio se hará cargo de manera interina. El plantel decidió no entrenar este viernes por impago de salarios atrasados. Los aviadores deben enfrentar el sábado de local a Royal Pari por el Apertura.

​