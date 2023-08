El Mundial de básquet comenzará falto de estrellas, pero no de emoción

La "Familia" española, vencedora tanto del Eurobasket-2022 como del Mundial-2019 en China, llega a Asia con una plantilla similar a la que se impuso en la pasada cita continental, con Rudy Fernández y Sergio Llul como líderes por veteranía, pero con la baja sensible de Ricky Rubio.

"No hemos venido sólo para estar aquí, el objetivo es lograr lo que todavía no hemos conseguido, la medalla de oro", avisa Rudy Gobert, jugador de los Minnesota Timberwolves.

No podrán contar sin embargo con Victor Wembanyama, el gigante de 19 años que renunció al Mundial como un "sacrificio necesario" en sus propias palabras, antes de disputar su primera temporada de NBA con los San Antonio Spurs.

Tampoco estará Giannis Antetokounmpo con Grecia, tras pasar por el quirófano a principios de julio y no sentirse "listo a jugar al nivel" que requiere el Mundial.