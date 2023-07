El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará sobre el caso Semenya

La atleta presenta un exceso natural de hormonas sexuales masculinas. Desde hace más de una década mantiene un pulso al respecto con la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics, ex IAAF).

"Estoy muy decepcionada por ese fallo, pero me niego a dejar que World Athletics me drogue o me impida ser quien soy", había reaccionado entonces la sudafricana, prometiendo luchar "por los Derechos Humanos de las mujeres atletas, en la pista y fuera de ella, hasta que podamos correr tan libres como hemos nacido".