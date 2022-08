En Camerún el rugby femenino se enfrenta a los prejuicios

Alvine Kuekam Maché no solo se enfrenta a las rivales en el campo, sino también a los prejuicios. Esta camerunesa de 26 años juega desde hace cuatro años al rugby, un deporte que practican muy pocas mujeres en este país africano.

No duda en entrar al choque , resistiendo con tanta fuerza como motivación.

"Eso me permite trabajar un poco más el aspecto físico", sonríe Alvine, seleccionada este año con el equipo nacional femenino de Camerún.

"Incluso mi propia familia me dice que jugar al rugby no me aporta nada, pero yo les respondo que es mi pasión. Amo el rugby, amo este deporte, amo lo que hago", sentencia Alvine Kuekam Maché, que se alterna en los puestos en primera, segunda y tercera línea.