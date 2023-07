En el Mundial de Fukuoka, los hombres dan de qué hablar en natación artística

"Es un honor formar parte de la historia", declaró el estadounidense Kenneth Gaudet, que a sus 18 años subió dos veces al podio esta semana en Japón, con una plata en la prueba técnica y un bronce en el programa libre.



"Estoy feliz por vivir este momento, esta época en la que los hombres podemos por fin beneficiarnos de la 'inclusividad' por la que hemos luchado desde hace muchos años".



"Todos los chicos han hecho superactuaciones. Es increíble formar parte de este deporte", añadió el kazajo Eduard Kim, bronce en rutina técnica.



Pese a que los hombres pueden participar en el Mundial desde 2015, en los Juegos solo lo pueden hacer en compañía de una mujer, en el dúo mixto.



Este año se ha ido más allá con la creación de pruebas individuales, pudiendo participar también por equipos.



"Es una gran evolución para el deporte y creo que solo es el comienzo de grandes cosas", estimó por su parte el francés Quentin Rakotomalala, 20 años, sexto en la prueba de rutina libre disputada el sábado.



En esa prueba, el español Fernando Díaz del Río hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial en solo. Es una de las seis medallas de la delegación española.



"Estamos contentos de estar aquí, contentos de vernos y de saber que hay una prueba especialmente dedicada a nosotros, los chicos. Ahora estamos al mismo nivel que las chicas, estamos integrados en los equipos. Es inclusivo y está realmente bien", añadió.



En la piscina de Fukuoka, un nadador encarna particularmente el sinuoso camino recorrido por los hombres para llegar hasta aquí: el estadounidense Bill May, de 44 años, 34 de ellos dedicado a esta disciplina.



- "Un paso adelante" -

Verdadero pionero de la natación artística, regresó de su retiro deportivo para competir en este Mundial, no en solo ni en dúo, sino formando parte del equipo estadounidense, una apuesta exitosa ya que los norteamericanos se colgaron la plaza el pasado lunes.



En esa final, otros cuatro equipos (Alemania, Japón, China y Kazajistán) contaban con un hombre en sus equipos (mixtos).



"Es un paso adelante increíble para nuestro deporte", declaró May, que entró en la historia de la disciplina al ganar en 2015 la primera prueba en dúo mixto técnico en un Mundial de Natación.



Para el resto de nadadores, participar en una competición junto a Bill May ha sido "un honor", admitió el francés Rakotomalala. "Es un ejemplo por todo lo que ha hecho por el deporte en general y por los hombres en este deporte. Un ídolo".



"Sin él, yo no estaría aquí y creo que es el caso de muchos otros chicos", añadió Gaudet.



Cuatro décadas después de la introducción de la natación artística (conocida hasta 2017 como natación sincronizada) en el programa olímpico, se disputarán por primera vez pruebas mixtas el próximo año en París, aunque no podrán hacerlo aún en individual, sino formado parte de equipos.



"La inclusión de hombres en la natación artística olímpica fue considerada en otra época como un sueño imposible (...) Ahora, gracias a la perseverancia (de los nadadores) y al apoyo de tantas personas, todos los atletas pueden luchar codo con codo de manera igualitaria y soñar con la gloria olímpica", declaró May en diciembre pasado, cuando se anunció la apertura a los hombres a la natación artística olímpica.