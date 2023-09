Enorme diferencia: Chile cae ante Inglaterra por 71-0 en el Mundial de rugby

En el grupo D, Inglaterra consolida su posición de líder con 14 puntos, seguida por Samoa y Japón, que suman cinco. Argentina tiene cuatro y Chile cierra sin estrenar su casillero.



Con once tries, entre ellos cinco del wing Henry Arundell, elegido mejor jugador del partido, el XV de la Rosa arrasó en Lille.



Una demostración menos ligada al regreso tras suspensión de su capitán Farrell que a la diferencia de nivel con Chile, debutante en un Mundial y la nación con peor clasificación (22º) del torneo.



Y si Farrell (16 puntos) se quedó a uno de igualar a Jonny Wilkinson como el jugador con más puntos con Inglaterra (1.179), fue el prometedor Arundell, de solo 20 años, el que encontró su lugar en la historia.



El futuro jugador del Racing 92 parisino se convirtió en el tercer hombre en lograr un quíntuple en un partido de la Copa del Mundo, por detrás del histórico séxtuple del neozelandés Marc Ellis en 1995.



"No lo puedo creer, es surreal. Acabé el partido y pensé '¿cómo ha ocurrido?'", dijo Arundell.



Frente a los habituales suplentes ingleses -doce cambios con respecto al XV que derrotó a Japón- los Cóndores resistieron durante 20 minutos, antes de empezar a recibir puntos con el primer ensayo de Arundell, servido por un pase largo de Farrell.



El capitán inglés, que sin embargo falló tres conversiones, no dio la impresión de ser un jugador que no ha disputado un partido desde hace seis semanas y su tarjeta roja contra Gales: una exclusión por un tackle alto que le costó cuatro partidos de suspensión.



- Marcus Smith, puro talento -

Marcus Smith, titular por la primera vez en el Mundial como back -no había jugado en esta posición ni en el club ni en la selección-, logró dos tries, sin dejar pasar la oportunidad de exhibir su talento.



A imagen de su primer ensayo, al filo del descanso, cuando su fineza y capacidad de aceleración le permitieron superar a tres chilenos.



A pesar de su escasa estatura (1,76 metros), el nativo de Manila se mostró sólido en la recepción y altruista, ofreciendo un quinto try a Arundell (69) cuando pudo haber anotado.



El puesto de apertura lo había ocupado George Ford, muy convincente ante Japón (34-12) y sobre todo ante Argentina (27-10), con sus tres drops. Pero Smith mostró que tiene un gran futuro por delante.



Chile, que pertenece al 'Tier 3', la tercera categoría mundial, mostró que tiene un largo camino por delante para dar guerra ante una potencia histórica. Pero el hito de haber jugado ante Inglaterra, el creador del deporte oval, en un Mundial, ya está ahí.