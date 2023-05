Esteban Núñez del Prado sueña con los Juegos Olímpicos

Tal ha sido el crecimiento permanente que ha alcanzado que llegó a ser el segundo mejor nadador de Sudamérica cuando tenía 17 años. Hoy compite en la categoría absoluta con deportistas de todas las edades y está en el top 5 en esta parte del continente.



¿Cuál es la medalla que más disfrutaste? “La medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de la Juventud realizados en Rosario, Argentina, hace exactamente un año. Pero la meta mayor de mi vida ahora es llegar a unos Juegos Olímpicos, si Dios quiere lo lograré”.



¿Cuál es el apoyo que tenés para poder asistir a las competencias? Contaba con el respaldo del programa gubernamental Tunkas, pero finalizó. Me colaboran empresas como La Boliviana Ciacruz, Sponser y Sportmotion.



Lo anímico es fundamental. En este aspecto recibe el apoyo incondicional de sus padres, abuela, entrenadores, amigos, de los compañeros de equipo, nutricionista y un sicólogo, a quien considera fundamental.



“El sicólogo me muestra el camino de lo que debo hacer en una prueba. Por ejemplo, que debo escuchar música muy suave hasta que llega el momento de la competencia porque no me puedo agitar, tengo que acumular la totalidad de mis energías para exponerlas desde el momento en que se da el aviso de partida”, comenta.



El nutricionista le ha ayudado mucho. Siente que desde que tiene a su lado a un experto en este campo ha logrado explotar de mejor manera sus potencialidades alimentándose de manera saludable y con lo que su cuerpo necesita.



Esteban admira al norteamericano Michael Phelps, plusmarquista olímpico considerado el mejor de todos los tiempos.



El cruceño pone especial atención en los 200 metros combinado. Son 50 metros por cada estilo; demanda un gran esfuerzo y concentración.



¿Alguna vez estuviste frente a frente con algún top mundial? “Sí, fue contra Caeleb Dressel, siete veces campeón olímpico. Competí con él en Orlando, Florida, y bueno… me ganó por mucho…” (risas).



Así, con entusiasmo y dedicación, Esteban Núñez del Prado sigue su camino con los Juegos Olímpicos como meta final. Mientras tanto, sigue cosechando éxitos. La semana pasada ganó dos medallas de oro para Bolivia en los V Juegos Deportivos del Alba, en Venezuela.