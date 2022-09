Federer espera que su último partido sea un dobles con Nadal

Federer, de 41 años y ganador de 20 títulos de Grand Slam, anunció la semana pasada que d ejaba la competición, muy a su pesar, debido a lesiones de rodilla que no logra superar tras varias operaciones.

"Björn dijo que está bien", afirmó, explicando estar "tratando de prepararse para un último dobles". "Obviamente estoy nervioso porque no he jugado en tanto tiempo", aseguró.