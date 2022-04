Floyd Mayweather volverá a pelear y lo hará en un helipuerto de Dubái

Escucha esta nota aquí

Floyd Mayweather volverá a hacer de las suyas en el ring el próximo 14 de mayo en Dubái, en un evento en el que los fanáticos podrán disfrutar del boxeo y las artes marciales mixtas (MMA). ‘Money’ se enfrentará a Don Moore en el Global Titans Fights Series y será su primer combate desde junio de 2021, cuando se enfrentó a Logan Paul en un combate de exhibición.

En polémico combate que muchos calificaron de “vergonzoso”, Mayweather no estuvo a la altura de lo esperado. Él mismo declaró poco después: "Creo que estuve algo oxidado en mi última pelea de exhibición. Yo quería pelear, pero desde luego, al que siempre juzgarán es a mí, a nadie más por la exhibición. Siento que quiero disculparme por la pelea con Logan Paul, subí a pelear, pero quiero disculparme con todos". Y añadió: "No hice mucho (de preparación), corrí un poco, boxeé un par de veces, entrené 10 días a lo mejor, no más".

Y el escenario elegido para esa pelea es, nada más y nada menos, que el helipuerto del Burj Al Arab Hotel de Dubái, mismo lugar en el que Roger Federer y Andre Agassi jugaron un inédito partido de tenis. Una pelea en un lugar espectacular y que se ha pactado a 8 rounds.

A pesar de que el púgil estadounidense se retiró en el 2017, ha vuelto en varias ocasiones al cuadrilátero para exhibir su potencial y es que de los 50 combates que libró, no tiene ninguna derrota a sus espaldas. Lo que muchos también esperan es que Floyd haga de las suyas y caliente el combate con alguna declaración contra Don Moore. /Mundo Deportivo

Lea también Fútbol La FIFA lanza una plataforma de video de partidos y contenidos de archivo La difusión de partidos en directo, contenidos dedicados al fútbol, juegos interactivos y de archivos de Mundiales es gratuita

​