Fue recibido en grande: José Daniel Medina volvió a Bolivia tras conseguir su contrato en la UFC

‘Chicho’ Medina sostuvo una pelea de tres round ante Gadzhiyasoluv El ruso fue superior y consiguió mejores golpes, pero el boliviano no se quedó atrás y contragolpeó cuando vio oportuno. Incluso, llegó a conectar un codazo en la mandíbula de su oponente.



La sorpresa llegó una vez finalizada la pelea cuando Dana White manifestó lo siguiente: “Voy a traer a Medina a la UFC, hay algo en él que me gusta mucho. Está peleando dos categorías encima de donde debería".



Ante esta respuesta, Medina no podía creer lo que había conseguido. Sin duda alguna, este logro marcará un antes y un después en las artes marciales mixtas de Bolivia.



Ahora solamente queda esperar el día en el que ‘Chicho’ tenga su primera pelea como parte del roaster de la UFC.