Futsal: CRE debuta con victoria en la Liga Nacional, mientras Wolf Sport y Concepción empataron 5-5

También se llevaron adelante los segundos encuentros de los grupos A y B, mientras que en esta ocasión tuvo libre el C.

Lo que viene

La tercera jornada se disputará del 17 al 19 de agosto. En el primer día habrá dos partidos y serán del Grupo C: el cochabambino Víctor Muriel vs. el tarijeño Nantes (20.00, en el coliseo Evo Morales) y el paceño Adutoys vs. el orureño Agua Santa (20.00, Julio Borelli Viterito).