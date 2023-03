"¡Gracias, Pau!" Los Lakers encumbran a Gasol a su panteón de leyendas

Gasol no pudo contener el llanto al ver cómo se revelaba en lo más alto del Crypto.com Arena su camiseta con el número 16, que ya no portará ningún otro Laker, colocada al lado de las dos que le retiraron a Bryant (8 y 24).

"Ha sido mi honor llevar esta camiseta, jugar para esta franquicia, ayudar a este equipo y contribuir a esta ciudad. Pero no puedo continuar sin hablar de la persona que no está aquí. Del hermano que me elevó, me inspiró, me desafió a ser mejor jugador y persona", declaró Gasol en medio de gritos de "Kobe, Kobe" desde las gradas.