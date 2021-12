Héctor Garibay: “La clave fue no separarme del primer pelotón”

Escucha esta nota aquí

Los bolivianos madrugamos este viernes con una buena noticia por el tercer lugar (45’.15”) que Héctor Garibay consiguió en la Corrida San Silvestre de Brasil.

Otro paso histórico de este atleta boliviano, que en octubre puso en lo más alto el nombre del país al ganar la Medio Maratón de Buenos Aires.

“Fue una carrera muy exigente porque vienen competidores a nivel internacional. La clave fue que nunca me separe del primer pelotón; lamentablemente me descuide al recoger agua y ellos cambiaron de ritmo y no pude acercarme más, pese a ello los perseguí y gracias a Dios pude llegar en tercer lugar. Estoy muy contento por el resultado y por levantar en alto el nombre de Bolivia”, confesó.

Garibay, de 33 años, se convirtió en esta jornada en el atleta boliviano con mejor resultado en esta tradicional competencia que nació en 1925 en la ciudad de Sao Paulo, y que hoy tiene un recorrido de 15 kilómetros.

Superó la performance del cochabambino Johnny Pérez, que en 1977 terminó en noveno lugar, pero en una carrera que era de solo 9 kilómetros.

“Hoy por hoy estamos dando buenos resultados en el atletismo. No hubo mucha diferencia con los primeros y demostré que sí se puede lograr buenos resultados y podemos luchar contra los mejores del mundo”, sostuvo.

Tras esta nueva conquista, Garibay contó que su próximo reto será participar en Europa de una maratón, pues su meta es asegurar la marca para estar en el Mundial del Atletismo del próximo año.

“Por favor apóyenme, no tengo un sueldo fijo, quisiera que las empresas e instituciones me den algún ingreso. Hasta ahora sólo la Gobernación de Oruro me apoya con pasajes. La pena es que no hay apoyo, a pesar de ello podemos estar a la altura de otros deportistas”, dijo el héroe boliviano de las pruebas de fondo.