Héctor Garibay llegó a Bolivia, recibió un incentivo del Gobierno y le respondió a Marcelo Claure

"Estoy muy contento por haber obtenido un resultado positivo, estamos subiendo cada vez más el nivel . Gracias a Dios se me dieron las cosas, ahora queda recuperarme y volver a entrenarme de la mejor manera para estar afrontar próximas competencias que se me van a venir", comentó Héctor, antes de recibir un cheque del Gobierno.

Claure se ofreció de sponsor Con la victoria del boliviano, Marcelo Claure escuchó las quejas y levantó la mano. Si bien el gesto es aplaudible por parte del presidente de Bolívar, para Héctor "s on solo promesas", y no dará nada por hecho hasta firmar un contrato.

"Cuando llegué de Sevilla (donde ganó la maratón de esa ciudad), el presidente de la Federación dijo que me iba a ayudar. Hasta no firmar un contrato, no voy a estar seguro", dijo Héctor con firmeza absoluta.