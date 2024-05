Héctor Garibay: “Mi objetivo son los Juegos Olímpicos de París, estoy concentrado en eso”

“A menos de cien días para los Juegos Olímpicos de París, estoy concentrado en eso”, manifestó Héctor Garibay tras arribar al país, luego de vencer en la Corrida Internacional de Río de Janeiro , una prueba de 21 kilómetros que se desarrolló el pasado domingo en la ciudad brasileña, donde obtuvo una marca de 1 hora, 3 minutos y 29 segundos.



El fondista orureño aseguró ante los medios de comunicación que se meterá de lleno en su preparación de cara a las Olimpiadas, cuyo inicio está programado para finales de julio.



“Mi objetivo es cien por ciento París. Desde el año pasado me tracé metas, cada vez entreno más fuerte con miras a las Olimpiadas, queremos mejorar más , una una competencia donde todo puede pasar, por eso siempre tratamos de corregir los errores con el grupo de trabajo que tengo”, indicó.



“A menos de cien días para los Juegos Olímpicos, estoy concentrado en eso. Tengo que aprovechar estos días para recuperar y estar en mejores condiciones”, añadió.



Garibay reconoció que de cada prueba en la que compite busca aprender de sus errores e intenta sacar el máximo provecho en los entrenamientos. “De las competencias intento aprender. Me sirve mucho para mi preparación, siempre saco algo positivo de cada prueba”.



Finalmente, el atleta nacional se mostró contento por no presentar ningún tipo de lesión física a lo largo del año.



“Gracias a Dios no tengo lesiones, se viene el invierno y tengo que aprovechar al máximo para hacer los cambios de horarios. Estaremos con ese objetivo, nos entrenamos para eso”, concluyó.