Héctor Garibay volvió al país con la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024 bajo el brazo

A su llegada al país, Garibay mencionó sentirse "m uy contento por haber conseguido la marca mínima para los Juegos Olímpicos . Estuve entrenando bastante tiempo para conseguirlo, y gracias a Dios se me dio en la carrera de Sevilla. Contento, tengo el pase directo a las olimpiadas".

"Esto me motiva. Con el poco apoyo que tenemos se consiguen buenos resultados. Estoy agradecido con la Gobernación (de Oruro), y de algunos familiares que me apoyan. Siempre en cada entrenamiento voy dejando todo. Si le pediría a las empresas privadas que apoyen, y no solamente por mi, sino a varios atletas que buscan el sueño olímpico", reflexionó uno de los mejores atletas del país en los últimos años.