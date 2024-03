Héctor Garibay y el objetivo en los Juegos Olímpicos: ¿Qué ayuda recibe? ¿Qué aportó el especialista Mazza?

Yo creo que sí. Se estaba vendiendo que íbamos a sacar una medalla... En el Ranking Mundial, Héctor se sitúa con el 02:07 (dos horas y siete minutos) pasando los 100 mejores. El 02:08 de México, al nivel del mar puede volverse un 02:05 interesante. Ya estaría dentro de los mejores 50 del mundo (...) En Tanzania, Kenia y Etiopia deben haber 100 marchistas buenos, 30 tan buenos como Garibay. En las olimpiadas no van los 100 o los 30, van 4. Entonces si en la altura Garibay es un Tigre... no sé cuántos africanos pueden ganarle aquí arriba.

¿Cuál es la ayuda que le están dando?



Es una ayuda interesante. No es solo traer a Mazza, es también un apoyo de 'X' cantidad al mes que le llega a Garibay para que esté tranquilo. En estos seis meses vamos a intentar encontrar un mejor Héctor para París 2024.



¿El tema sicológico también está pensado?



Sí... pero más allá de la cabeza propia, hay que cuidar a algunos deportistas de elementos externos. Que si la comida, que si me llamaron, que me criticaron.. esas cosas hay que trabajarlas. El presupuesto comprende este ámbito. (...) Garibay tiene determinación y cabeza. Muchos deportistas no tienen ese extra, en Bolivia hay pocos deportistas con esa cabeza. Nosiglia, para mi, es un fuera de serie; y este Garibay es hambriento (por ganar).