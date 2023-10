Héctor Garibay y su entrenadora se separaron: Nemia Coca no va más con el atleta

Ante esa falta de comunicación, los roces fueron evidenciándose con las palabras de Coca: “Él no tenía que correr ninguna competencia, no estaba programado, él fue (a París) solo a recuperarse y me da miedo que se lesione"

En la contraparte, comentó Nemia que hay un dinero que Garibay le debe por la Maratón de México (aún no se le pagó al atleta), pero que ya no lo necesita ni lo quiere: "Quería llegar a los Juegos Olímpicos con él, pero si no quiere, no, no quiero nada, su cochina plata, no quiero nada. Yo he trabajado para llegar a los Juegos Olímpicos y representar bien al país".