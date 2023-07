Hugo Ayaviri, el boliviano que conquistó Pakistán: "Llegar a la cumbre es conquistarse a uno mismo"

Hugo Ayaviri tiene la pasión de pocos. El escalador nacido en La Paz compartió en DIEZ algunos detalles de su hazaña. Hugo escaló el Nanga Parbat, cerro nevado en Pakistán de 8.125 metros, y ahora va por más.



- Tienes mucha experiencia escalando, ¿cada vez es más fácil?



Estuve hace dos años escalando dos montañas de 8.000 metros que son K2 (ubicado en Karakoram y con 8611 metros de altura) y Broad Peak (con 8051 metros de elevación). Me fue muy bien ahí en 2021. Ahora escalé el Nanga Parbat y voy por una montaña más, el Gasherbrum (también llamado K5, con 8051 metros). Ambas superan los 8.000 metros. Espero lograrlo



- ¿Qué sentís al momento de llegar a los 8000 metros de altura?



Llegar a la cumbre es una satisfacción total. Es conquistarse a uno mismo. ¿Cuánta gente sufre en llegar o sueña en llegar a la cima? Es un deporte muy lindo.



- Se sabe que escalas sin oxigeno y sin cuerda fija, ¿Por qué?



Muy poca gente escala así. La mayoría escala con tanque oxigeno. Arriba de 6.000 metros el oxigeno disminuye, tu cerebro sufre la falta del oxigeno y no puedes respirar bien. Es como subir el Chacaltaya en bicicleta o moto. Es más fácil ir en moto, pero en bici te esfuerzas mucho más. Es lo mismo con el oxígeno. Quiero exigirme.



- ¿Te preparás de alguna manera especial para escalar?



Soy guía de montaña. Siempre guie a turistas en montañas arriba de los 6.000 metros, y la altura me adaptó a eso. Tengo más ventaja para aclimatarme. Nosotros vivimos a 3.600 en La Paz, más de 4.000 en El Alto y eso me facilita bastante. También hago deporte, corro bastante y eso sirve para oxigenar tu cuerpo.



- ¿Cómo inició tu amor por este deporte que no es tan usual o común en Bolivia?



No es muy común. En Bolivia no somos montañeros. Nosotros vemos a una montaña como una 'Achachila' (espíritu que protege a un pueblo). Yo vengo de una cultura aymara, de los pies del Illimani. Vengo de la comunidad cercana del cerro. Allí crecí viendo a los turistas subiendo el Illimani y así nació esto. Después trabajé de mulero (persona que carga el equipamiento de los turistas), cocinero y luego me convertí en guía nacional y rescatista. Mi historia es larga, estudié y trabajé con franceses, italianos y etc. Así fui saliendo del país y estuve también en Chile, Ecuador, Perú. Llegué a montañas de Francia, Suiza y ahora busco las 'ochomiles' (las más altas).



¿Te apoya tu familia?



Agradezco a mi esposa, ella me motivo a venir a Pakistán. Quiero continuar con más, no es fácil. Soy el primer boliviano en hacerlo.



Así contó Hugo un pedacito de su historia, mientras se encontraba en Pakistán. El montañista también le comentó a DIEZ que el carga sus propios equipos, añadiendo más dificultad a la escalada. El boliviano tiene 25 años, y espera continuar llevando la bandera tricolor a lo más alto de los picos y montañas del mundo.