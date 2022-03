Hugo Dellien no jugará el Challenger Dove Men+Care Bolivia Open

Escucha esta nota aquí

Hugo Dellien es el gran ausente del Challenger Dove Men+Care Bolivia Open, que comenzó el lunes y finalizará el domingo en las canchas del Club de Tenis Santa Cruz. El mejor tenista de nuestro país informó que adolece de un dolor en el hombro derecho y por recomendación médica no participará del torneo.

“Han sido más de 20 días sin parar de viajar y jugar. He tenido una dolencia en el hombro, por la alta exigencia de los torneos, incluso la final en Concepción la jugué con un 80% de mi soporte, por eso, con pesar, debo anunciar que no podré compartir este torneo con el público boliviano que tanto me apoya”, dijo Dellien.

Dellien tenía previsto debutar en el Challenger Dove Men+Care Bolivia Open este martes enfrentándose al británico Paul Jubb, pero el partido fue cancelado y el europeo pasó directamente a octavos de final.

El beniano viajará en las próximas horas a Argentina para continuar con su recuperación, aunque no especificó por qué tiempo estará sin jugar partidos oficiales.

En otro orden de cosas, el ‘Tigre’ se mostró satisfecho porque esta semana comenzó en el puesto número 91 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) lo que le permitirá jugar directamente el cuadro principal en Roland Garros y Wimbledon.

“En las últimas semanas conseguimos los puntos para estar entre los 100 mejores y jugar Roland Garros y Wimbledon, además de estar cerca de entrar al cuadro principal del US Open”, agregó.

Dellien también dijo que le costó mucho sacrificio meterse en el top 100 del mundo y que ahora su próximo objetivo es estar en el top 50.

