Hugo Dellien: “Siento que esta vez he tenido la mejor pretemporada”

La próxima semana, Hugo Dellien comenzará a jugar la fase clasificatoria del primer Grand Slam del Año, el Abierto de Australia. Para ello realizó su pretemporada en Buenos Aires, Argentina, donde se preparó de la mejor manera, según comentó a DIEZ el mejor tenista boliviano de la actualidad.

Dellien se mostró optimista, porque siente que ha realizado su mejor preparación antes de comenzar una temporada.

También hizo un balance de lo que fue el 2023, año en el que tuvo un rendimiento irregular, lo que hizo que terminé en el puesto 112 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El año pasado ganó dos torneos: el Challenger de Santiago de Chile, en marzo, tras vencer al brasileño Thiago Wild, por 3-6, 6-3 y 6-3; y el Challenger de Curitiba, en octubre, superando al estadounidense Oliver Crawford, por 7-6, 4-6 y 7-6.

Tiene 30 años, nació en Trinidad, Beni, el 16 de junio de 1993 y espera que 2024 sea su gran año, un año en el que junto a su esposa Camila Giangreco agrandarán la familia, pues está embarazada de gemelas. El boliviano y la paraguaya ya tienen una hija llamada Mila.

¿Qué balance hacés en lo deportivo del año que se fue?

Fue un año bastante intermitente, por lo menos en el tema de resultados, porque comencé el año de una manera increíble y luego tuve un bache de casi seis meses que no gané ni un partido, me sentía jugando bien, pero los resultados no acompañaban. Después al final de año empecé a tener resultados favorables de nuevo y por eso creo que he hecho un año medio intermitente.

¿A qué atribuís esa intermitencia?

Creo que pasó de todo un poco. Venía de seis meses sin competir en 2022 por el tema de mi lesión, después, en mi mejor momento sufrimos el problema de salud de mi papá, entonces eso me quitó el ritmo, porque me tuve que ir a Trinidad y no estuve entrenado con normalidad por las preocupaciones familiares y me costó volver a sentir ese ritmo de partidos que venía persiguiendo y teniendo a principios de año.

Tu pretemporada la realizaste en Buenos Aires luego de terminar tu campaña en 2023…

La verdad que me siento bastante bien ahora, siento que esta vez he tenido la mejor pretemporada, en sentido de horas de entrenamiento y todo eso. He cambiado el equipo de trabajo también, ahora estoy con y Carlos Berlocq de entrenador y Andrés Schneiter, que era mi entrenador hace un tiempito atrás cuando tuve uno de mis mejores momentos.

Llegaste al puesto 64 en agosto de 2022…

Sí, con él alcancé mi mejor ranking y estoy con mucha energía, mucha confianza por la cantidad de horas que vengo entrenando, por eso le decía a mi equipo de trabajo que creo que es la pretemporada que más horas he estado en cancha. Contento de poder entrenar así y la expectativa de ver cómo me irá este año.

En 2023 comenzaste en el puesto 132 del ranking y este año comenzás en el 112…

Mi objetivo es estar mínimamente en el top 100, ese es el objetivo principal, aunque hay otros objetivos diferentes también, pero ese es el principal. Lamentablemente no se dio así y el puesto 112 no me parece un mal ranking, pero podría haber estado mejor.

¿Cómo te sentís para jugar la Qualy del Abierto de Australia?

Muy bien preparado, por lo menos eso es lo que siento, después veremos si los resultados acompañan, pero la preparación está muy bien.

¿Luego del Abierto de Australia, dónde jugarás?

Después de Australia haré dos Challenger en Sudamérica y después voy a jugar la gira ATP de Sudamérica en Córdoba, Buenos Aires, Rio de Janiero y Santiago de Chile.

¿Jugarás la Copa Davis en La Paz contra Tailandia?

No lo sé, no me he puesto a pensar en ello todavía, porque tengo otras prioridades por el momento, así que va a ser lo que tenga que ser, no he tomado una decisión aun de lo que voy a hacer en ese sentido.

En el plano personal, se agrandará la familia…

“Vamos a tener gemelas con Cami, vienen dos nuevas integrantes a la familia, así que contento con esa bendición que nos toca recibir. Esperemos que podamos dar el mismo cariño y amor que le venimos dando a Mila.

¿Cómo planificás ahora tu vida cuando tengás tres hijas?

Por el momento, ya que viajo bastante, Cami se va a quedar en Paraguay un tiempito y mi suegra, mi suegro y su familia nos van a ayudar con todo, porque con tres (hijas) es diferente a estar con una. Vamos a ver cómo va, lo bueno es que somos personas que nos hemos adaptado bien a todo y creo que no va a ser la excepción.

