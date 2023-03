Insólito. Flamengo deposita por error suma millonaria a un basquetbolista aficionado

El basquetbolista brasileño João Victor Gomes da Silva se asustó cuando supo que había recibido 1,89 millones de reales (unos 365.000 dólares) en su cuenta bancaria. ¿Alguien la estaba usando para lavar dinero?



No. El Flamengo de Rio de Janeiro, en cuyo equipo de baloncesto jugó hasta 2020, le transfirió la gruesa suma al creer que se trataba del futbolista João Victor Gomes da Silva (João Gomes), a quien vendió en enero al Wolverhampton de Inglaterra.



"Quedé asustado, incluso con miedo, porque en ese momento desconocía la procedencia del dinero", dijo el basquetbolista, de 19 años, el lunes al portal Globo Esporte.



"Pensé que alguien se había equivocado al depositar el dinero o algo así. Mi padrino me dijo también que tenía que tener cuidado, porque alguien podría estar usando mi cuenta para lavar dinero", agregó.



Pero todo fue un error del club más popular de Brasil, que confundió las identidades de los deportistas y se ha convertido en blanco de burlas de sus rivales en las redes sociales.



Los rojinegros debían pagarle 340.000 euros al mediocampista, de 22 años, correspondientes a un porcentaje de su pase, negociado en 18,7 millones de euros (19,7 millones de dólares) con el elenco inglés.



Campeón de la Copa Libertadores 2022, el 'Fla' hizo el pago el 27 de febrero y cuatro días más tarde se dio cuenta de la pifia, según reza en el recurso que interpuso ante la justicia para que el dinero sea congelado y luego pueda recuperarlo.



"Lo vamos a resolver todo lo más pronto posible", afirmó João Gomes, el basquetbolista, actual jugador del Tijuca Tênis Clube, que disputa competiciones aficionadas de Rio de Janeiro.



João Gomes, el futbolista, convocado por la 'Seleção' para el amistoso contra Marruecos del 25 de marzo, no se ha manifestado sobre la confusión.



El error se sumó al tormentoso comienzo de temporada del Flamengo, que bajo el comando del portugués Vítor Pereira se ha ido en blanco en los tres torneos que disputó: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes y Recopa Sudamericana.