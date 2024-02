Juan C. Mazza: "Héctor (Garibay) no está para subir al podio (en los Juegos Olímpicos)... hay que quitarle esa presión"

Juan Carlos Mazza es el profesional que se sumó al equipo de trabajo de Héctor Garibay, quien se alista para competir en el maratón de los Juegos Olímpicos París 2024. El empresario Marcelo Claure es quien brinda su apoyo al atleta contratando a este reconocido profesional argentino.

Inicialmente, se habló de la llegada de un médico deportólogo. En diálogo con DIEZ, Mazza dice ser un auditor de entrenamientos, un médico fisiólogo de ejercicio, especialista en fisiología del ejercicio, de nutrición e hidratación deportiva.

Tiene 73 años, nació en Gálvez, provincia de Santa Fe, donde vivió hasta sus 18 años. Luego viajó 120 kilómetros para radicar en Rosario, donde estudió medicina.

Juan Carlos Mazza estuvo en Oruro los últimos días de enero y los primeros días de febrero, donde comenzó a trabajar con Héctor Garibay y sus entrenadores Nemia Coca y Marcelo Peñaranda, además de un equipo de apoyo.

El argentino no quiere crear falsas expectativas y pide no presionar a Garibay con la conquista de una medalla en los Juegos Olímpicos, porque considera que no llegará a subir el podio, aunque confía en que puede mejorar su marca.

¿Cómo se dio la posibilidad de trabajar con Héctor Garibay?

Esto nació de casualidad, cuando Héctor realizó una gran performance en México. Un grupo de exatletas encabezados por Iván Meruvia se movilizó con este grupo de atletas para decir que Héctor necesita apoyo científico, porque se dio cuenta que en todos los países los atletas para los Juegos Olímpicos están apoyados por grupos de profesionales. Entonces empezó a buscar y encontró en la web un par de conferencias mías que están dando vueltas en YouTube y le llamaron la atención. Fue un largo camino de casi tres meses.



¿Qué pasó en todo ese tiempo?

Yo elaboré un proyecto y ellos comenzaron a mover los hilos para buscar un sponsor, porque la Federación Atlética de Bolivia y el Comité Olímpico Boliviano, cero a la izquierda. El proyecto completo, de casi siete páginas, explicaba lo que había que hacer los próximos seis meses, cuáles eran mis honorarios y mis pretensiones.

¿Cómo llega a tomar contacto con Marcelo Claure?

Tuvimos dificultades de contacto con Marcelo Claure, el presidente de Bolívar, no podíamos llegar hasta él, hasta que Roxana Pomier recibió el proyecto y lo puso en las manos a Marcelo y en menos de 15 días estaba todo hecho. Roxana se comunicó conmigo, habló con el atleta y los entrenadores. Entonces me fui a Bolivia a trabajar con Garibay una semana, obviamente tengo que volver.

¿Qué trabajo hizo con Garibay en su primera semana con él?

Hicimos evaluaciones todos los días, desde el lunes hasta el sábado. Terminamos los datos, nos sentamos con los entrenadores, armamos las dos próximas semanas de entrenamiento y ahora quedó la comunicación permanente, día a día con los entrenadores, médico, y el kinesiólogo. Mi esposa es fisioterapeuta del deporte, los va a ayudar mucho, entiende el tema de biomecánica. Hicimos un trabajo muy completo.

¿Qué más se hizo?

Mediciones de la composición corporal, para saber la cantidad de grasa y músculo. Después hicimos cinco test de campo, correr en distintas velocidades y distancias. Yo vuelvo para hacer nuevas mediciones, luego vendré en ocho semanas y tendremos más datos, es una tarea de 24/7.

¿Desde su punto de vista, Garibay pueda convertirse en el primer boliviano en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos?

Hay que sacarle al atleta la presión, la fantasía y el pensamiento mágico a la gente. Héctor tiene en el ranking mundial, pero hay cien corredores más rápidos que él, y creo que los tres que suban al podio (en los Juegos Olímpicos) van a estar lejos de lo que pueda hacer él.

¿Entonces, cuál es el objetivo?

El objetivo número uno que tenemos es bajar su tiempo de 2 horas y 7 minutos a nivel del mar (es de 2h07’44”) a 2 horas y 2 minutos, esa es la expectativa. Con ese tiempo va a estar dentro de los 20 primeros. Si se crean falsas expectativas se mete una presión que no está acorde a la realidad. Si llega a marcar 2 horas y 2 minutos, en América Latina, Centroamérica, incluidos Canadá y Estados Unidos, (Garibay) pasará a ser el mejor maratonista de América.

Se trata de mejorar su tiempo en cinco minutos…

Los fondistas corren contra reloj, no corren por la medalla, cuando disputas la medalla es porque estás muy cerca de la medalla y algunos son segundos o terceros. Según la carrera y la humedad el 11 de agosto en París, dos keniatas van a ser primero y segundo, intentarán bajar las dos horas en la maratón, pero no creo que lo consigan. Lo harán un mes antes o dos meses después, porque correrán donde haga frío y poca humedad. Si nos toca 30 grados de temperatura y 60 por ciento de humedad, no van a bajar las dos horas, pero los tres primeros realizaránun tiempo de entre las 2 horas y las 2 horas y 1 minuto.

¿Héctor puede llegar a marcar ese tiempo?

Usted me dice si podemos llegar a 2 horas y un minuto y… para eso debimos haber comenzado hace un año, yo lo conocí tarde…

¿Cuál es su función en el equipo de trabajo de Garibay?

Yo soy auditor de entrenamientos, uso la ciencia para ayudar a los entrenadores, para que el atleta corra lo más rápido posible, se canse menos, no se fatigue, no se sobrentrene y no se lesione.

Usted goza de un gran prestigio y por eso se esperan buenos resultados…

Fui formado en 30 centros del exterior, me gasté una fortuna haciendo lo que se hace. Después trabajé con muchas personas importantes que me educaron… la mayoría del trabajo fuerte que hice fue en natación, atletismo, triatlón y fútbol.

Tuvo su paso por la selección argentina de fútbol en la década de los 90…

Lo que hicimos fue una investigación en la altura, nos fuimos a preparar el equipo con Pasarella, Gallego y Sabella. Subimos a La Quiaca, que tiene más o menos la misma altura de La Paz, para que hiciéramos investigaciones en el día cinco y 17, de 25 días de adaptación… Después trabajé con muchos nadadores argentinos. Cuando se habla de entrenarse en altura, lo ideal es hacerlo más o menos entre los 2.200 y los 2.300 msnm, 3.700 no es lo ideal y por eso digo que Héctor es de otro planeta y creo que se beneficiará cuando baje.

¿Toda la preparación de Garibay se realizará en Oruro?

Yo tengo la idea de bajarlo a Cochabamba para entrenarlo dos o tres semanas y a un mes de los Juegos Olímpicos, lo quiero bajar a Santa Cruz, casi a nivel del mar, donde vamos a hacer un ensayo de la carrera.

¿Qué mensaje le puede dar a la afición deportiva?

Transmita que Héctor (Garibay) no está para subir al podio. Si subiera al podio, la medalla de bronce creo que me la llevaría yo también. Hay que sacarle presión al atleta, porque si él va presionado le va a afectar y es lo que menos quiero que pase.

Entonces, la medalla olímpica sigue distante para Bolivia…

Es que si se dice que (Garibay) va a subir al podio y después sale en el puesto 21, dirán que fracaso, pero el atleta hizo la mejor marca de su vida; así funciona el público y la prensa. Eso se llama psicología del deporte y psicopedagogía de la comunicación.