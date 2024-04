Juegos Bolivarianos: Bolivia finalizó los 11 días de competencia con 67 medallas

Tras 11 días de intensa competencia en Sucre, Colombia se ha alzado como el primer campeón de los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024, superando a sus competidores con una destacada actuación.



La batalla por el primer lugar fue reñida, con Venezuela como fuerte contendiente hasta el último momento. Sin embargo, Colombia logró mantener una ventaja significativa, asegurando su posición de liderazgo con un total de 73 medallas de oro, 51 de plata y 55 de bronce, para un impresionante total de 179 medallas en general.



El evento, organizado por la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) con Bolivia como país anfitrión, marcó un hito al reunir a jóvenes deportistas de hasta 20 años en una competencia multidisciplinaria, destacando el talento y el futuro del deporte en la región.



El desempeño de los atletas bolivianos también fue digno de reconocimiento, especialmente con 9 medallas de oro destacadas en disciplinas como natación, taekwondo, frontón, boxeo y raquetbol, demostrando el potencial y la dedicación de la juventud deportiva boliviana.



Los Juegos Bolivarianos de la Juventud no solo son una celebración del talento juvenil, sino también un paso crucial en la preparación de estos atletas para competencias futuras, incluyendo los Juegos Suramericanos, Panamericanos y, potencialmente, los Juegos Olímpicos, donde representarán con orgullo a sus respectivos países.