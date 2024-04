Juegos Bolivarianos: Bolivia logró la medalla de plata en béisbol 5

Bolivia se enfrentó en una emocionante final de béisbol 5 en los Juegos Bolivarianos contra Venezuela, logrando finalmente la medalla de plata en este evento deportivo de renombre internacional.



El equipo boliviano, liderado por el entrenador Sergio Arancibia, mostró un desempeño destacado a lo largo del torneo, alcanzando la final y compitiendo con determinación contra un contrincante muy experimentado y fuerte como Venezuela.



Arancibia, al comentar sobre el enfrentamiento, destacó la trayectoria y experiencia del equipo venezolano en el béisbol a nivel mundial, reconociendo el desafío que representó enfrentarlos: "Venezuela tiene trayectoria a nivel mundial, son años que juegan béisbol, y nosotros estamos con unos cinco meses de trabajo. La luchamos, y los felicito a mis jugadores".



A pesar de la derrota en la final, Arancibia expresó orgullo por la medalla de plata obtenida, resaltando el esfuerzo y dedicación de sus jugadores: "No se pudo, pero la medalla de plata la recibimos con mucho orgullo". Además, mirando hacia el futuro, mencionó los próximos desafíos, como el Sudamericano que se llevará a cabo en Sucre, donde el equipo boliviano seguirá trabajando para mejorar su nivel y competir a un nivel más alto.



Uno de los jugadores destacados del equipo, Luis Felipe Panozo, compartió sus impresiones tras el partido, destacando la calidad del equipo venezolano y la determinación de Bolivia por mejorar en el deporte: "No me queda una sensación mala, hubiese querido tener la de oro, pero Bolivia puso todo su esfuerzo. El nivel de Venezuela es muy alto, Bolivia hará todo lo posible para levantar el nivel. Hay que seguir para adelante, y esto nos tiene que servir para brillar en un futuro".



La participación de Bolivia en los Juegos Bolivarianos ha sido un logro notable, demostrando el compromiso y la pasión de sus deportistas por alcanzar metas cada vez más altas en el ámbito deportivo internacional.