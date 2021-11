Kenianos Jepchirchir y Korir conquistan el 50º maratón de Nueva York

Escucha esta nota aquí

La keniana Peres Jepchirchir se convirtió el domingo en la primera campeona olímpica en triunfar en el maratón de Nueva York, con su compatriota Albert Korir llevándose el triunfo en la rama masculina.

Alrededor de 30.000 corredores participaron en la prueba de 42,195 kilómetros que regresó a las calles de la "Gran Manzana" después de su cancelación en 2020 debido a la pandemia de covid-19.

Apenas 13 semanas después de subir a lo más alto del podio en los Juegos de Tokio-2020, Jepchirchir coronó su histórico doblete en la edición 50 del maratón neoyorquino.

La keniana marcó un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 39 segundos imponiéndose en un cerrado final a su compatriota Viola Cheptoo y a la etíope Ababel Yeshaneh.

Cheptoo, hermana de la estrella estadounidense de origen keniano Bernard Lagat, fue segunda en 2h22:44 y Yeshaneh, subcampeona del maratón de Chicago de 2019, tercera en 2h22:52.

"No me lo esperaba. Doy gracias a Dios por haber terminado bien la temporada después de ganar el maratón olímpico", se felicitó Jepchirchir.

La keniana solo pudo despegarse de sus compañeras de podio en un último ataque en las últimas curvas de Central Park.

"El recorrido no es malo, pero tampoco fácil", explicó. "Siento algo que nunca había sentido al terminar un maratón. No sé de dónde venía la energía. Gracias a Dios me llegó en los últimos minutos".

Jepchirchir, de 28 años, sucede en el palmarés a otra keniana, Joyciline Jepkosgei, campeona en 2019.

- Bekele debuta con sexto puesto -

Kenia culminó su dominio de la carrera con el triunfo de Albert Korir en la rama masculina en otro emocionante final.

Korir, que había sido segundo en 2019 tras su compatriota Geoffrey Kamworor, se impuso con una marca de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos.

El corredor remontó en los últimos kilómetros para superar por 44 segundos al marroquí Mohamed El Aaraby, con el italiano Eyob Faniel en tercer lugar en 2h09:52.

"No fue una carrera fácil, pero la disfruté", declaró Korir tras cruzar la meta.

El corredor neerlandés de origen somalí Abdi Nageeye, subcampeón olímpico en Tokio-2020, fue quinto con 2h11:39 en su debut en Nueva York. Nageeye, de 32 años, entró a 24 segundos del cuarto clasificado, el estadounidense Elkanah Kibet.

El etíope Kenenisa Bekele, ganador del maratón de Berlín en 2016 y 2019 y tres veces campeón olímpico de distancias más cortas, fue sexto en 2h12:52.

A sus 39 años, Bekele hizo su debut en Nueva York como parte de su regreso a la competición tras un parón de dos años producto de la pandemia.

El etíope había concluido en tercera posición en Berlín solo seis semanas atrás.

Faniel y El Aaraby llegaron a tener una ventaja de 51 segundos a mitad de carrera, pero Korir, Kandie y Kibet los acecharon durante los siguientes ocho kilómetros.

Tras darles alcance, Korir, ganador del maratón de Ottawa y de Houston en 2019, impuso su zancada para escaparse en solitario.

-- Resultados del maratón de Nueva York:

Hombres:

1. Albert Korir (KEN) 2 horas 8 minutos 22 segundos

2. Mohamed El Aaraby (MOR) 2h09:06

3. Eyob Faniel (ITA) 2h09:52

4. Elkanah Kibet (USA) 2h11:15

5. Abdi Nageeye (NED) 2h11:39

6. Kenenisa Bekele (ETH) 2h12:52

7. Ben True (USA) 2h12:53

8. Nathan Martin (USA) 2h12:57

9. Kibiwott Kandie (KEN) 2h13:43

10. Jared Ward (USA) 2h14:06

Mujeres:

1. Peres Jepchirchir (KEN) 2h22:39

2. Viola Cheptoo (KEN) 2h22:44

3. Ababel Yeshaneh (ETH) 2h22:52

4. Molly Seidel (USA) 2h24:42

5. Helalia Johannes (NAM) 2h26:09

6. Kellyn Taylor (USA) 2h26:10

7. Annie Frisbie (USA) 2h26:18

8. Laura Thweatt (USA) 2h27:00

9. Grace Kahura (KEN) 2h30:32

10. Stephanie Bruce (USA) 2h31:05

Lea también Tenis Djokovic se toma revancha ante Medvedev en París y bate récord de Masters 1.000 ganados El tenista serbio derrotó este domingo al ruso Daniil Medvedev por 2-1 (4-6, 6-3 y 6-3). Gana por sexta ocasión este torneo francés. Además, logró un récord de 37 títulos de Master 1000.

​