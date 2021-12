La ATP desvela cuántos jugadores del top 100 están todavía sin vacunarse

Escucha esta nota aquí

Queda apenas una semana para que comience la nueva temporada y los tenistas ya están haciendo las maletas para desplazarse a Australia, donde tendrán lugar todos los torneos del mes de enero.

El país oceánico ha endurecido sus restricciones debido a la pandemia y no dejará jugar a los tenistas no vacunados a no ser que cumplan alguna de las excepciones previstas para estos casos.

De momento Pierre Hugues Herbert es uno de los pocos jugadores que han manifestado su rechazo a vacunarse y a viajar a Australia, pero se espera que en los próximos días pueda ampliarse la lista de bajas.

Y es que son todavía unos cuantos los que faltan por inocularse contra el Covid-19. Son, concretamente, un 5% de los miembros del top 100, según desveló este viernes el vicepresidente ejecutivo del área de Comunicación de la ATP.

Simon Higson rebatió el dato de un periodista que aseguraba que solo el 80% de los 100 mejores del mundo estaba vacunado. "Esto está obsoleto. Nuestras últimas cifras para el top 100 son del 95%" escribió en su cuenta de twitter.

Todavía no sabemos si Novak Djokovic es uno de los vacunados o no, ya que sigue sin desvelar su estado. De momento, el número 1 del mundo está inscrito tanto en la ATP Cup como en el Open de Australia, lo que hace suponer que cumple con todos los requisitos para entrar en Australia y jugar con normalidad.

