La 'Messimanía' explota en redes sociales y dispara la venta de entradas en Miami

El impacto global del próximo fichaje de Lionel Messi por el Inter Miami disparó en las últimas horas la demanda y el precio de las entradas para los partidos de este equipo de la liga norteamericana (MLS) así como su atracción en las redes sociales.



Desde que el astro argentino reveló el miércoles su intención de mudarse a Miami, la franquicia copropiedad de David Beckham vio cómo se quintuplicaba el número de seguidores en su cuenta de Instagram.



El miércoles por la mañana, la cuenta del Inter era seguida por unas 900.000 personas e iba al alza en medio de los reportes de que Miami era uno de los destinos que Messi consideraba a su salida del Paris Saint-Germain.



Esta cifra pasó a superar los 5,7 millones de seguidores menos de 24 horas después de que Messi se decantara públicamente por unirse al Inter, un equipo con apenas tres años y medio de vida en la MLS y resultados deportivos muy discretos.



Esta cantidad de seguidores duplica con creces la de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL), y supera los 4,5 millones de seguidores de los Dallas Cowboys, considerado el equipo más popular de este deporte.



A nivel de ligas profesionales estadounidenses, el número de seguidores del Inter es mayor al de todos los equipos de la NFL y de las Grandes Ligas de béisbol, así como al 75% de las franquicias de la NBA.



En todas sus plataformas sociales, el Inter cuenta ahora con más de 7,5 millones de seguidores, sumando más de cinco millones en la jornada del anuncio.



El equipo de Beckham no es, sin embargo, el más popular en las redes de la ciudad de Miami ya que los Heat, que disputan actualmente las Finales de la NBA, tienen 27 millones de seguidores en todas sus plataformas.



No resulta difícil anticipar que la atracción del Inter seguirá creciendo una vez que Messi, que tiene 469 millones de seguidores en Instagram, se enfunde el uniforme rosa del equipo.



El ex astro del Barcelona, ganador de siete Balones de Oro, es el segundo deportista más popular en Instagram, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo, que tiene 588 millones de seguidores.



Entradas por las nubes