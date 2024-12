La Paz recibe desde este lunes la Liga Superior de Voleibol Masculina

Ellos son “Olympic, San Martín, Deportivo Ejército y Maranatha. Nimbles tendrá refuerzos nacionales y Utepsa no sumó jugadores”, apuntó León.

Los tres encuentros que se disputarán este lunes son los siguientes: Olympic vs. Nimbles (17:00), San Martín vs. Maranatha (19:00) y Deportivo Ejército vs. Utepsa (21:00).