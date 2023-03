La pelea de su vida: Álvaro Prado se medirá ante Rodney Kealohi en Estados Unidos

Álvaro Prado, uno de los máximos representantes bolivianos en las artes marciales mixtas, tendrá una oportunidad de oro para poder llegar a la UFC (Ultimate Fighting Championship). El boliviano peleará este 24 de marzo ante Rodney Kealohi en la última pelea preliminar del evento.

El Seneca Niagara Resort & Casino será el lugar donde 'Baby' Prado pondrá a prueba sus capacidades, y en caso de una victoria, pondrá la bandera boliviana en el mapa del máximo nivel de las Artes Marciales Mixtas. Será la segunda pelea de Álvaro en Legacy Fighting Alliance, y el sueño de llegar a la UFC está a la vuelta de la esquina.

"Estoy muy ansioso por el día. Estamos con los últimos ajustes para el pesaje. Vimos algunos videos del rival, pero ya estamos esperando el día (de la pelea)", le dijo Prado en exclusiva a DIEZ. Mirá toda la conversación con Álvaro y los detalles de la pelea ante Rodney 'The Captain' Kealohi.

¿Dónde te preparás? ¿Estudiaste al rival?

"Es algo más enfocado en mí. En lo que yo voy a hacer y proponer, mis entrenamientos los hago en Santa Cruz, y viajamos este 20 de marzo para terminar de hacer el corte de peso allá, el pesaje, y bueno, la pelea".

¿Cuál es el peso que necesitas?

"Mi categoría es de Peso Mosca, son 125 libras, que son 55 kilos como máximo".

¿Cómo crees que podés explotar tus fortalezas con las debilidades de Kealohi?

"Él es un buen striker, hace muahthai y kickboxing, fue multicampeón en esas disciplinas. Yo también soy striker, entonces me imagino que será una linda pelea. Yo mejoré mi lucha, mi wrestling, así que buscaré derribarlo y finalizar la pelea ahí".

¿Qué sentís volver a representar a Bolivia en Estados Unidos, y en un lugar tan importante de las Artes Marciales Mixtas?

"Orgullo. Siempre mis entradas las hago con una cueca que representa a Bolivia, y mi bandera. Es lo que más me inspira y nada. Es lindo ser boliviano y representar al país".

¿Sobre el apoyo económico, vos también tenés que rebuscartela para poder llegar a tus competencias?

"La vida diaria de todos los deportistas en Bolivia es la misma. Hace un tiempo atrás gané en Brasil, el Gobierno posteó mi foto e hizo un post de la victoria cuando gané un título, pero apoyo no recibo. Yo la tengo que buscar de empresas privadas, que me ayudan con un granito de arena, pero aún así es difícil. Por eso muchos deportistas se van a representar a otro país. No tenemos apoyo. Toca hacerlo por amor al deporte e intentar dejar una marca".

¿Tuviste oportunidad de representar a otro país?

"A Brasil. Me habían hablado pero no quise escuchar. Soy boliviano, tengo a mi hijo que nació allá, pero aún así dije que no. A pesar de la falta de apoyo, no hay nada mejor que representar a tu país. Espero que en algún momento las autoridades vean que hay otros deportes, no solamente fútbol".

¿Por qué el apodo de 'Baby'?

"Cuando me fui a Brasil, me quedé a entrenar más de un año. Allá me decían que tenía una cara de bebé, pero que a la hora de pelear me cambiaba, ja. Es por eso.

Después de la pelea del 24 de marzo, ¿Qué sigue?

"El que gana en el LFA se va a la UFC, o peleás una vez más y llegás a la UFC. Eso es lo que sigue, no hay mucho más donde ir. Espero volver con la victoria al país. Esta es mi segunda pelea en la LFA. Tengo que aprovecharla".

La pelea será transmitida a través del UFC Fight Pass a nivel mundial. Prado-Kealohi será parte de las peleas más importantes e iniciará a las 22:00HB aproximadamente.

