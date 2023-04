Las esgrimistas ucranianas ven "inconcebible" competir contra las rusas

"Nuestro pueblo continúa muriendo: coincidir con ellas, estrecharles la mano, es algo inconcebible" : las floretistas ucranianas, de paso por París esta semana, no ven posible enfrentarse a las rusas, que podrían regresar a la competición a principios de mayo en la próxima cita de la Copa del Mundo, la de Plovdiv (Bulgaria).

"Los deportistas que se han quedado en Ucrania viven unas condiciones realmente lamentables para poder entrenar, pero no se rinden. ¿Que no hay electricidad? ¿Que no hay calefacción? Da igual, siguen trabajando", dice Svitlana Sopit con admiración.