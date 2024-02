LeBron James comanda una épica remontada de los Lakers ante Clippers

Los Lakers caían por un rotundo 77-98 a falta de 11 minutos para el final cuando 'King James' entró en combustión sobre la pistal del Crypto.com Arena.



El alero, de 39 años, encadenó cinco triples para que su equipo recuperara el terreno ante unos Clippers que se vinieron abajo.



James anotó 19 puntos en el último cuarto, por 16 de todos los jugadores de los Clippers, para un total de 34 en el partido, con 7 triples, 6 rebotes y 8 asistencias.



El base D'Angelo Russell (18 puntos) se sumó a la misión convirtiendo un triple con el que mandó callar al público de los Clippers y puso seis puntos por delante a los Lakers a un minuto para el final.



Kawhi Leonard, la estrella de los Clippers, trató de evitar el ridículo con dos rápidas canastas que, sumadas a un fallo de James, dejaban a los locales a sólo dos puntos de distancia de los Lakers con nueve segundos por jugar.



Pero Leonard falló un forzado tiro de media distancia y LeBron le lanzó un pase a Cam Reddish para que hiciera una volcada sin oposición ante el júbilo de los aficionados y del banco de los Lakers.



"El partido no se acaba nunca hasta que llega el doble cero (en el reloj)", recalcó James tras el triunfo.



"Cuando vas ganando por 21 puntos (en el último cuarto) no puedes perder un partido así. No creo que me haya pasado desde que soy entrenador", lamentó el técnico de Clippers, Tyronn Lue.



Es la primera vez en sus 21 temporadas en la NBA que LeBron gana un partido remontando 21 puntos en el último parcial.



Este choque fue el último de temporada regular entre Lakers y Clippers como coinquilinos del Crypto.com Arena, la cancha que han compartido los últimos 25 años y que antes se denominaba Staples Center.



Los Clippers, propiedad del magnate Steve Ballmer, se mudarán el próximo curso a una nueva arena, el Intuit Dome, con un presupuesto de unos 2.000 millones de dólares.



- Recital de cumpleaños de Doncic -

En su 25º cumpleaños, Luka Doncic se lució en el triunfo de los Dallas Mavericks 136-125 ante los Toronto Raptors con un triple doble de 30 puntos con el que también superó una marca de LeBron James.



El astro esloveno se resarció de la impactante derrota encajada un día antes ante los Cavaliers, en la que un triple desde su campo de Max Strus sobre la bocina arruinó su exhibición de 45 puntos.



Menos de 24 horas después, Doncic se puso otra vez a los Mavericks sobre los hombros para asegurar un triunfo que los asciende a la séptima plaza de la Conferencia Oeste, a sólo media victoria de los puestos directos a playoffs.



El base, máximo anotador de la temporada de la NBA (34,5 puntos de media), terminó su recital en Toronto con 30 puntos (11-23 en tiros de campo), 11 rebotes y 16 asistencias.



Más allá de sus asombrosas estadísticas, Doncic también maravilló al público canadiense con sus habituales malabarismos, como en una acción en el tercer cuarto en la que mareó al pívot Jakob Poeltl, le tocó la espalda con la pelota y anotó a cámara lenta.



En sus seis temporadas en la NBA, donde aterrizó procedente del Real Madrid, Doncic acumula unas estadísticas individuales a la altura de los mayores gigantes de la liga.



Este miércoles, el esloveno se convirtió en el tercer jugador en la historia que ha logrado más triple dobles con al menos 30 puntos. Tras romper el empate que sostenía con LeBron James, Doncic suma ahora 39 partidos con esa marca y sólo es superado por Russell Westbrook (48) y el mítico Oscar Robertson (106).



En otro de los seis partidos del miércoles, los Chicago Bulls derrotaron después de dos prórrogas a los Cleveland Cavaliers por 132-123.



El veterano pívot Andre Drummond, que entró en el quinteto inicial por la baja de Alex Caruso, igualó el récord de rebotes en un partido de esta temporada con 26 y le agregó 17 puntos.