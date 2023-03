LeBron James, estrella de la NBA, podría volver antes del final de la fase regular

Después de tres semanas parado por lesión, LeBron James retomó las prácticas con Los Angeles Lakers y podría volver a la cancha antes del final de la fase regular de la NBA, informaron este jueves medios estadounidenses.



El alero, de 38 años, está apartado de las pistas desde el 26 de febrero por una lesión de tendón en el pie derecho.



Los Lakers reportaron que su estrella ha reanudado las actividades con una "progresión gradual de sus movimientos", pero no establecieron una fecha para su retorno a la competición.



Según ESPN y el medio digital The Athletic, 'King James' tiene la intención de jugar al menos los tres o cuatro últimos partidos de la fase regular, que serán presumiblemente clave en la lucha de los Lakers por clasificar a los playoffs.



El equipo angelino, desesperado por volver a la postemporada tras el fracaso del año pasado, se ubica en el 10º puesto de la conferencia Oeste, el último que da acceso al repechaje a playoffs ('play in').



Los Lakers jugarán los tres últimos partidos de la fase regular en Los Ángeles, visitando el 5 de abril a sus vecinos Clippers y recibiendo el 7 a los Suns y el 9 a los Jazz, uno de sus rivales directos por los boletos a las eliminatorias.



Hasta su lesión, James promediaba 29,5 puntos, 8,4 rebotes y 6,9 asistencias por partido en su vigésima temporada en la NBA.