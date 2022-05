Lorena Ríos suma apoyo para asistir al Campeonato Iberoamericano de Atletismo

Escucha esta nota aquí

La iniciática de vender queques y el hecho de que esa actividad se haya hecho pública en los medios de comunicación y las redes sociales, le permitió a la deportista Lorena Ríos recibir apoyo de la Gobernación de Santa Cruz y del alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández, para asistir al Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se realizará en Alicante, España.

La atleta, que es campeona nacional de salto alto con un récord de 1,74 metros, tiene garantizada su participación en el evento que se desarrollará del 20 al 22 de mayo.

La pasada semana fue el gobernador Luis Fernando Camacho quien otorgó los pasajes a la deportista cruceña y este lunes el Servicio Departamental de Deportes, a cargo de Carlos Dabdoub, también le dio su respaldo acompañándola en su entrenamiento y apoyándola con infraestructura, equipamiento y gabinete médico.

“Estoy muy contenta por todo el apoyo recibido, agradecer a la Gobernación y la Servicio Departamental de Deportes por todo. Cuando me dijeron que pagarían mi pasaje no me lo podía creer, ya tengo la ayuda y todo lo necesario. Ahora se han tomado su tiempo para venir a verme entrenar y ver qué más me falta”, dijo Lorena.

El fin de semana, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, no quiso quedar indiferente y también decidió apoyarla económicamente para su viaje a España, donde competirán más de 500 atletas de 24 países.

“Nos sumamos a ese deseo que tenemos los cruceños de tener a nuestra representante, no solo como Santa Cruz si no como país en estos eventos internacionales, decirle que cuenta con nuestro apoyo, hoy lo vamos hacer no como Alcaldía”, expresó Fernández.

En dicha oportunidad, Lorena Ríos también agradeció el apoyo de la autoridad municipal y ahora centra su mirada solo en el aspecto deportivo.