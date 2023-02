Los Chiefs ganan un Super Bowl de infarto con un heroico Mahomes

"Le dije a todo el mundo esta semana que no había nada que me alejara de este campo" , subrayó Mahomes, que ya había jugado con este esguince de tobillo en los dos primeros partidos de playoffs.

"No voy a hablar de dinastía todavía porque no hemos terminado", recalcó. "Tenemos un largo camino por recorrer para llamarnos una dinastía pero vamos a seguir luchando. Tenemos muchos chicos jóvenes en este equipo. Me gustan nuestras posibilidades el año que viene también".