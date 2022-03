Los deportistas ucranianos se movilizan contra la invasión rusa

Escucha esta nota aquí

Muchos deportistas ucranianos se han movilizado contra la invasión rusa de su país, hasta el punto de que algunos se han decidido a empuñar las armas:

- Boxeadores -

Vitali Klitschko, excampeón del mundo de boxeo, ha cambiado su chaqueta de alcalde de Kiev por un uniforme, para organizar la defensa de su ciudad y de sus 3 millones de habitantes.

"Me entreno todo el tiempo, hago formaciones como antiguo oficial y jefe de la defensa territorial, sé tirar con casi todas las armas", declaró el 10 de febrero a la AFP. Su hermano pequeño, Wladimir, también ex-campeón de boxeo, se ha adherido de igual manera a los reservistas.

El antiguo campeón de peso ligero, Vasyl Lomachenko, se unió al batallón de defensa territorial de Bílhorod-Dnistrovskyi, cerca de Odesa. El boxeador de 34 años apareció en Facebook vestido de uniforme militar, con una ametralladora al hombro.

Oleksandr Usyk, campeón del mundo de pesos pesados, posa él también con un arma en la mano, en la cuenta de Instagram del club de boxeo de Járkov sobre este mensaje: "Oleksandr Usyk se ha unido a la defensa territorial de la capital y de la región de Kiev". Entrevistado por la CNN desde la bodega de su casa, cerca de Kiev, declaró querer "defender su casa, su mujer, sus hijos y sus allegados". "No quiero disparar, no quiero matar", pero en caso de ataque, añade, "no tendré más opción que responder".

- Biatletas -

Los biatletas ucranianos rechazaron disputar la Copa del Mundo de mitades de marzo. En sus redes sociales, Dmytro Pidruchnyi, campeón del mundo en persecución en 2019, publicó una foto con vestimenta de combate en Ternopil, al oeste de Ucrania, donde dijo haberse unido a la Guardia Nacional.

En un comunicado publicado el miércoles, la Federación Internacional (IBU) informa que un joven biatleta ucraniano, Yevhen Malyshev, murió esta semana en acto de servicio en el ejército ucraniano. Tenía 19 años.

- Tenistas -

Sergei Stakhovsky, exnúmero 31 del tenis mundial, también se ha unido a "la resistencia territorial". "No tengo experiencia con las armas a título privado", declaró el jugador retirado de 36 años entre lágrimas en Twitter. "Espero no tener que utilizar un arma de fuego", confesó el martes a la emisora británica Radio 4.

Stakhovsky dejó a su familia en Hungría. "No sé como lo he hecho. Es muy duro para mi mujer. Mis hijos no saben que estoy aquí. No entienden la guerra", concluyó.

La ucraniana Elina Svitolina, con falda azul y camiseta amarilla, los colores de su país, derrotó el martes a la rusa Anastasia Potapova en el torneo WTA de Monterrey, en México. "Todas las primas que gane aquí irán al ejército", declaró muy emocionada bajo los aplausos del público. "Ahora estoy lejos de ti, lejos de mis próximos, lejos de mi pueblo, pero mi corazón está lleno de ustedes", había escrito el día anterior en Twitter. "Yo soy Ucrania, nosotros somos Ucrania".

Recibió el apoyo de la campeona rusa Anastasia Pavlyuchenkova que ha mostrado su "desacuerdo" con esta guerra. "No tengo miedo de decir cual es mi opinión. Estoy contra la guerra y la violencia".

- Futbolistas -

Varios futbolistas de la selección ucraniana, entre ellos las estrellas Oleksandr Zinchenko y Andrei Yarmolenko, llamaron a "resistir" contra la invasión rusa en un video publicado por la Federación Ucraniana (UAF).

"Pedimos a todo el mundo del fútbol que se oponga a la propaganda rusa, que muestre la verdad sobre la guerra de Ucrania por todos sus medios posibles", clamaron 13 jugadores de la "Zbirna".

Zinchenko (Manchester City), Yarmolenko (West Ham), Ruslan Malinovskyi (Atalanta) y Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk) entre otros van apareciendo en un clip de dos minutos, entrecortado por imágenes del conflicto.

Varios de estos internacionales han recaudado 500.000 euros (558.300 dólares) para las fuerzas armadas ucranianas.

El entrenador ucraniano del club moldavo Sheriff de Tiraspol, Yuriy Vernydub, regresó a su país de origen para participar en su defensa. El entrenador adjunto ucraniano del Dínamo de Moscú, Andriy Voronin, dejó su puesto para irse a Alemania. Voronin declaró al diario alemán Bild que "no podía seguir trabajando en el país que bombardea su patria". Palabras que recuerdan las de Ivica Osim, nacido en Sarajevo, cuando presentó su dimisión como seleccionador de Yugoslavia en 1992.

, AC Milan y exseleccionadAndrei Shevchenko, el antiguo delantero estelar del Dínamo de Kievor de Ucrania, está muy activo en las redes sociales, que utiliza para difundir cada día mensajes de apoyo a su país.

El Balón de Oro 2004, que jugó en el Chelsea durante los últimos años de su carrera, participó el domingo en una manifestación en Londres, donde posó en una foto junto con una bandera sobre su espalda junto a uno de sus hijos. El martes por la noche, antes de la ida de la Copa de Italia entre el AC Milan y el Inter (0-0), el antiguo rossoneri apareció en un mensaje en vídeo, envuelto en una bandera azul y amarilla, para hacer una llamada a la paz bajo los aplausos de San Siro.

Después de su retirada deportiva, Shevchenko intentó iniciar una carrera política, pero no fracasó en su intento de ser diputado del parlamento ucraniano en 2012.

- Atletas -

Más discreto, Sergueï Bubka, leyenda del salto de pértiga y presidente del Comité nacional olímpico ucraniano (NOC), compartió en Twitter la llamada a excluir de las competiciones internacionales a los deportistas rusos y bielorrusos, lanzada el lunes por el Comité Olímpico Internacional (COI).

En un mensaje previo, publicado durante el tercer día de la invasión rusa de Ucrania, el primer hombre en la historia en haber superado la barra de 6 metros mostró su agradecimiento por los mensajes de apoyo procedentes de todo el mundo. "La guerra debe cesar, la paz y la humanidad deben prevalecer" añadió.



