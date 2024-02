Los diez últimos ganadores del Super Bowl de la NFL

A continuación los ganadores y resultados de los últimos 10 juegos de Super Bowl de la liga de football americano (NFL) y los equipos más laureados de la historia:



2023: Kansas Chity Chiefs 38 - Philadelphia Eagles 35



2022: Los Angeles Rams 23 - Cincinnati Bengals 20



2021: Tampa Bay Buccaneers 31 Kansas City Chiefs 9



2020: Kansas City Chiefs 31 San Francisco 49ers 20



2019: New England Patriots 13 Los Angeles Rams 3



2018: Philadelphia Eagles 41 New England Patriots 33



2017: New England Patriots 34 Atlanta Falcons 28



2016: Denver Broncos 24 Carolina Panthers 10



2015: New England Patriots 28 Seattle Seahawks 24



2014: Seattle Seahawks 43 Denver Broncos 8



Los equipos con más títulos de la historia:



6. Pittsburgh Steelers



. New England Patriots



5. San Francico 49ers



. Dallas Cowboys



4. Green Bay Packers



. New York Giants



3. Oakland Raiders



. Washington Football Team



. Denver Broncos



. Kansas City Chiefs



2. Tampa Bay Buccaneers



. Baltimore Ravens



. Indianapolis Colts



. Miami Dolphins



. Los Angeles Rams